Маруся Климова призналась, что когда бросила спорт сильно потолстела
Звезда известного комедийного телесериала «Кухня» Маруся Климова, откровенно рассказала о проблемах с лишним весом. По ее словам, после ухода из художественной гимнастики она потолстела в 2 раза.
В одном из последних интервью 30-летняя Маруся Климова призналась, что набрала лишний вес, когда прекратила заниматься гимнастикой. Она даже не заметила, когда ее формы увеличились вдвое. По словам артистки, в данном спорте она была с 5 до 17 лет. В то время тренер контролировал рацион питания и за любую сладость заставлял тренироваться еще больше.
После того, как Маруся Климова стала мастером спорта и травмировала спину, она приняла решение оставить художественную гимнастику. Тогда актриса и начала прибавлять в весе. Пышные формы появились в кратчайшие сроки. Знаменитость даже не успела осознать это, когда на снимках увидела второй подбородок и большой живот.
Однако Маруся Климова не стала придерживаться строгой диеты, а лишь отказалась от углеводов и приема пищи после шести вечера. Вследствие этого избыточная масса тела ушла и ее тело приобрело стройный вид.
В одном из последних интервью 30-летняя Маруся Климова призналась, что набрала лишний вес, когда прекратила заниматься гимнастикой. Она даже не заметила, когда ее формы увеличились вдвое. По словам артистки, в данном спорте она была с 5 до 17 лет. В то время тренер контролировал рацион питания и за любую сладость заставлял тренироваться еще больше.
После того, как Маруся Климова стала мастером спорта и травмировала спину, она приняла решение оставить художественную гимнастику. Тогда актриса и начала прибавлять в весе. Пышные формы появились в кратчайшие сроки. Знаменитость даже не успела осознать это, когда на снимках увидела второй подбородок и большой живот.
Однако Маруся Климова не стала придерживаться строгой диеты, а лишь отказалась от углеводов и приема пищи после шести вечера. Вследствие этого избыточная масса тела ушла и ее тело приобрело стройный вид.
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 18:41