Маруся Климова призналась, что когда бросила спорт сильно потолстела

В одном из последних интервью 30-летняя Маруся Климова призналась, что набрала лишний вес, когда прекратила заниматься гимнастикой. Она даже не заметила, когда ее формы увеличились вдвое. По словам артистки, в данном спорте она была с 5 до 17 лет. В то время тренер контролировал рацион питания и за любую сладость заставлял тренироваться еще больше.После того, как Маруся Климова стала мастером спорта и травмировала спину, она приняла решение оставить художественную гимнастику. Тогда актриса и начала прибавлять в весе. Пышные формы появились в кратчайшие сроки. Знаменитость даже не успела осознать это, когда на снимках увидела второй подбородок и большой живот.Однако Маруся Климова не стала придерживаться строгой диеты, а лишь отказалась от углеводов и приема пищи после шести вечера. Вследствие этого избыточная масса тела ушла и ее тело приобрело стройный вид.