Модного эксперта заинтересовала меняющая размеры грудь Ольги Бузовой
Ведущий стилист известнейшей студии под названием «Dajmur» Анастасия Николаева заинтересовалась бюстом новоявленной российской исполнительницы Ольги Бузовой. По словам модного эксперта, бюст поющей телеведущей то и дело меняется в размерах, на что невозможно не обратить внимание.
Не секрет, что внешний вид Ольги Бузовой довольно часто обсуждают в социальных сетях, однако больше всего многочисленные интернет-пользователи обращают внимание на грудь артистки, которая у нее, по мнению фолловеров, очень маленькая.
В свою очередь Ольга продолжает настаивать на том, что ее небольшой бюст является ее преимуществом.
Также стилист в беседе с журналистами «Дни.ру» указала на то, что целиком и полностью поддерживает решение Ольги не делать пластическую операцию, чтобы изменить форму своего бюста, ведь если телезнаменитость чувствует себя абсолютно гармонично со своей фигурой, зачем что-то менять.
Как бы то ни было, но размер бюста Бузовой все-таки вызвал у Николаевой некоторые сомнения. Анастасия отметила, что не является поклонницей творчества Ольги, но даже она заметила «метаморфозы», которые время от времени происходят с грудью ведущей «Дома-2».
Стилист предложила просмотреть фотографии Ольги в Instagram, на некоторых из которых Бузова демонстрирует грудь, однако на кое-каких снимках бюст певицы не виден, а потом он снова появляется, и снова пропадает.
Не секрет, что внешний вид Ольги Бузовой довольно часто обсуждают в социальных сетях, однако больше всего многочисленные интернет-пользователи обращают внимание на грудь артистки, которая у нее, по мнению фолловеров, очень маленькая.
В свою очередь Ольга продолжает настаивать на том, что ее небольшой бюст является ее преимуществом.
«Даже если она ее сделает, все будут обсуждать уже большую грудь, ее вид и форму», - убеждена Анастасия Николаева.
Также стилист в беседе с журналистами «Дни.ру» указала на то, что целиком и полностью поддерживает решение Ольги не делать пластическую операцию, чтобы изменить форму своего бюста, ведь если телезнаменитость чувствует себя абсолютно гармонично со своей фигурой, зачем что-то менять.
«Дань моде?» - задался вопросом модный эксперт.
Как бы то ни было, но размер бюста Бузовой все-таки вызвал у Николаевой некоторые сомнения. Анастасия отметила, что не является поклонницей творчества Ольги, но даже она заметила «метаморфозы», которые время от времени происходят с грудью ведущей «Дома-2».
Стилист предложила просмотреть фотографии Ольги в Instagram, на некоторых из которых Бузова демонстрирует грудь, однако на кое-каких снимках бюст певицы не виден, а потом он снова появляется, и снова пропадает.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:07