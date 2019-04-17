АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты: Сексуальные позиции с глубоким проникновением не увеличивают шансы на зачатие
EUR 72.65 USD 64.24
Курс валют на 17.04.2019

Модного эксперта заинтересовала меняющая размеры грудь Ольги Бузовой

Ведущий стилист известнейшей студии под названием «Dajmur» Анастасия Николаева заинтересовалась бюстом новоявленной российской исполнительницы Ольги Бузовой. По словам модного эксперта, бюст поющей телеведущей то и дело меняется в размерах, на что невозможно не обратить внимание.

Модного эксперта заинтересовала меняющая размеры грудь Ольги Бузовой

Не секрет, что внешний вид Ольги Бузовой довольно часто обсуждают в социальных сетях, однако больше всего многочисленные интернет-пользователи обращают внимание на грудь артистки, которая у нее, по мнению фолловеров, очень маленькая.

В свою очередь Ольга продолжает настаивать на том, что ее небольшой бюст является ее преимуществом.

«Даже если она ее сделает, все будут обсуждать уже большую грудь, ее вид и форму», - убеждена Анастасия Николаева.

Также стилист в беседе с журналистами «Дни.ру» указала на то, что целиком и полностью поддерживает решение Ольги не делать пластическую операцию, чтобы изменить форму своего бюста, ведь если телезнаменитость чувствует себя абсолютно гармонично со своей фигурой, зачем что-то менять.

Модного эксперта заинтересовала меняющая размеры грудь Ольги Бузовой

«Дань моде?» - задался вопросом модный эксперт.

Как бы то ни было, но размер бюста Бузовой все-таки вызвал у Николаевой некоторые сомнения. Анастасия отметила, что не является поклонницей творчества Ольги, но даже она заметила «метаморфозы», которые время от времени происходят с грудью ведущей «Дома-2».

Стилист предложила просмотреть фотографии Ольги в Instagram, на некоторых из которых Бузова демонстрирует грудь, однако на кое-каких снимках бюст певицы не виден, а потом он снова появляется, и снова пропадает.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Васильев рассказал о близком
Аромат кофе, ванили или мяты поможет
Sony ввели новую цензуру на эротический
Модного эксперта заинтересовала
Эксперты: Сексуальные позиции с
Кит Харингтон решил послать всех
Специалисты: Количество поддельных
Caviar продемонстрировал концепт
Яна Рудковская не обижается на Алёну
Genesis показал новый концепткар Mint
Компания Mercedes-Benz решила отозвать
Писатель Дмитрий Быков введен в
Учёные прогнозируют появление
Звезда «Дома-2» Виктория Боня
Саша Черно жёстко контролирует круг
Пользователи Сети хотят нажиться на
Мать Марины Африкантовой несколько
Александр Васильев раскритиковал
Константин Иванов может вернуться на
Виктория Боня появилась на премии Hello
Какое отношение к русским в Казахстане
Жена Андрея Черкасова о Вике Романец:
В зоопарке Красноярска посетители до
Ирина Лукьянова рассказала о состоянии
Виталий Милонов призвал заняться
Самая маленькая девочка России мечтает
Названа дата выхода фильма по Minecraft
В Москве «задушенная» женщина ожила,
Александр Васильев и Эвелина Хромченко
В Оренбургской области медведя
Просмотреть все новости