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Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что ее дочери Марии не успели сообщить о свадьбе

Лидия Федосеева-Шукшина посетила студию программы «Пусть говорят». Народная артистка РСФСР рассказала, почему дочь Мария не пришла на ее свадьбу с Бари Алибасовым.

Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что ее дочери Марии не успели сообщить о свадьбе

Знаменитая актриса призналась Дмитрию Борисову, как сильно разволновалась от неожиданного предложения продюсера группы «На-На» и совершенно забыла сообщить о радостном известии близких. Именно поэтому на бракосочетании присутствовали только те, кто сам дозвонился к Федосеевой-Шукшиной. Сам певец сделал сюрприз избраннице, пригласив ее в Дворец бракосочетаний в качестве свидетельницы на свадьбе знакомых. Актриса просто оказалась поставлена перед фактом и решила принять предложение Алибасова.

О собственной свадьбе Лидия Федосеева-Шукшина успела сообщить внуку, позвонившему родственнице напомнить о встрече. Звезда заявила, что в этот день планы изменились – она выходит замуж.
Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что ее дочери Марии не успели сообщить о свадьбе

Несмотря на неожиданность и необычность торжество удалось. Успевшие приехать родные артистки поздравили молодых и кричали им «Горько!». Лидия Николаевна признается: если бы она имела еще одну возможность выйти замуж, то ее избранником стал бы именно создатель групп «На-На» и «Интеграл».



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:00

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