Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что ее дочери Марии не успели сообщить о свадьбе





Знаменитая актриса призналась Дмитрию Борисову, как сильно разволновалась от неожиданного предложения продюсера группы «На-На» и совершенно забыла сообщить о радостном известии близких. Именно поэтому на бракосочетании присутствовали только те, кто сам дозвонился к Федосеевой-Шукшиной. Сам певец сделал сюрприз избраннице, пригласив ее в Дворец бракосочетаний в качестве свидетельницы на свадьбе знакомых. Актриса просто оказалась поставлена перед фактом и решила принять предложение Алибасова.О собственной свадьбе Лидия Федосеева-Шукшина успела сообщить внуку, позвонившему родственнице напомнить о встрече. Звезда заявила, что в этот день планы изменились – она выходит замуж.Несмотря на неожиданность и необычность торжество удалось. Успевшие приехать родные артистки поздравили молодых и кричали им «Горько!». Лидия Николаевна признается: если бы она имела еще одну возможность выйти замуж, то ее избранником стал бы именно создатель групп «На-На» и «Интеграл».