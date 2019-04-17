АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты: Сексуальные позиции с глубоким проникновением не увеличивают шансы на зачатие
EUR 72.65 USD 64.24
Курс валют на 17.04.2019

Xiaomi готовит к релизу новые телевизоры

Производитель электроники Xiaomi готовит к выходу несколько моделей телевизоров. Анонс должен состоятся 23 апреля.
Xiaomi готовит к релизу новые телевизоры

Согласно тизеру, который был опубликован в Интернете, новые телевизоры представляют собой «двухстороннее произведение искусства» с диагональю 32 дюйма. Особенностью производства будет использование двух сторон. Однако неизвестно, во что это выльется на практике.

В Сети отсутствуют какие-либо технические характеристики новых девайсов. Однако достоверно известно, что экран будет разрешения Full HD. Выпуск новинки анонсировал сам глава компании Лей Цзунь.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 17:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Разрывало от боли»: Анна Калашникова
Маруся Климова призналась, что когда
В Нью-Йорке определились финалисты
Пелагея впервые показала лицо
«Милые кудряшки»: Анастасия Волочкова
Специалисты назвали способы
Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что
Xiaomi готовит к релизу новые телевизоры
Дженнифер Лоуренс вернется к актерской
Синоптики сообщили, когда можно
«Он - строгий папа»: Виктория Боня
Александр Васильев рассказал о близком
Аромат кофе, ванили или мяты поможет
Sony ввели новую цензуру на эротический
Модного эксперта заинтересовала
Эксперты: Сексуальные позиции с
Кит Харингтон решил послать всех
Специалисты: Количество поддельных
Caviar продемонстрировал концепт
Яна Рудковская не обижается на Алёну
Genesis показал новый концепткар Mint
Компания Mercedes-Benz решила отозвать
Писатель Дмитрий Быков введен в
Учёные прогнозируют появление
Звезда «Дома-2» Виктория Боня
Саша Черно жёстко контролирует круг
Пользователи Сети хотят нажиться на
Мать Марины Африкантовой несколько
Александр Васильев раскритиковал
Константин Иванов может вернуться на
Просмотреть все новости