Xiaomi готовит к релизу новые телевизоры





Согласно тизеру, который был опубликован в Интернете, новые телевизоры представляют собой «двухстороннее произведение искусства» с диагональю 32 дюйма. Особенностью производства будет использование двух сторон. Однако неизвестно, во что это выльется на практике.В Сети отсутствуют какие-либо технические характеристики новых девайсов. Однако достоверно известно, что экран будет разрешения Full HD. Выпуск новинки анонсировал сам глава компании Лей Цзунь.