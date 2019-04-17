Xiaomi готовит к релизу новые телевизоры
Производитель электроники Xiaomi готовит к выходу несколько моделей телевизоров. Анонс должен состоятся 23 апреля.
Согласно тизеру, который был опубликован в Интернете, новые телевизоры представляют собой «двухстороннее произведение искусства» с диагональю 32 дюйма. Особенностью производства будет использование двух сторон. Однако неизвестно, во что это выльется на практике.
В Сети отсутствуют какие-либо технические характеристики новых девайсов. Однако достоверно известно, что экран будет разрешения Full HD. Выпуск новинки анонсировал сам глава компании Лей Цзунь.
Согласно тизеру, который был опубликован в Интернете, новые телевизоры представляют собой «двухстороннее произведение искусства» с диагональю 32 дюйма. Особенностью производства будет использование двух сторон. Однако неизвестно, во что это выльется на практике.
В Сети отсутствуют какие-либо технические характеристики новых девайсов. Однако достоверно известно, что экран будет разрешения Full HD. Выпуск новинки анонсировал сам глава компании Лей Цзунь.
Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 17:50