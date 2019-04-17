Пользователи Сети хотят нажиться на углях от Нотр-Дама





В понедельник, 15 апреля, в Париже загорелся Нотр-Дам-де-Пари. Вследствие этого сгорела большая часть кровли и шпиль. Пожар удалось потушить только утром следующего дня. Вчера, 16 апреля на сайте eBay начали появляться объявления, где продавцы предлагают приобрести древесину и угли, которые остались от собора.Пользователь социальной сети Twitter выражали свое возмущение от того, как люди пытаются нажиться на несчастье. Уйму гнева вызвала и продажа футболок в стиле «Я люблю Нотр-Дам» с надписью и без. На сайте было зафиксировано более 14 таких предложений.На данный момент подобные объявления сотрудники eBay Inc. удалили. Пресс-служба американской компании сообщила, что они запрещают выставлять на продажу предмет, с помощью которого можно заработать на чужом горе или трагедии. Пока продавцам выдвинуты предупреждения, однако повторное нарушение приведет к блокировке учетной записи. Также в eBay отметили, что не препятствует благотворительным акциям для сбора денег на возрождение сооружения.