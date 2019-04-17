Саша Черно жёстко контролирует круг общения Иосифа Оганесяна





Саша Черно в последнее время всерьёз взялась за спасение отношений с мужем. Теперь Иосифу Оганесяну, с её слов, следует кардинально пересмотреть круг своего общения, а также оборвать любые связи с так называемыми «врагами» их семьи. В этот список Черно уже занесла другого участника «Дома-2» Евгения Ромашова, который якобы спаивает её возлюбленного, а также бывшего проектанта телестройки Андрея Денисова, которого друзья называют просто Штрих.Кроме того, Саша Черно потребовала, чтобы Иосиф Огаенсян прекратил любое общение с близкой подругой, которая позволяет ему оставаться у себя ночевать и с удовольствием выслушивает все его жалобы. Наибольшей неожиданностью для коллег Черно и зрителей стало то, что участница старается ограничить также и общение супруга с собственной матерью, которая якобы поддерживает его даже в те моменты, когда он совершенно неправ.