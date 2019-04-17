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Саша Черно жёстко контролирует круг общения Иосифа Оганесяна

Популярная участница реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно начала жёстко ограничивать круг общения своего супруга Иосифа Оганесяна. Теперь девушка не скрывает и того, что их семейному счастью мешает даже его родная мать.

Саша Черно жёстко контролирует круг общения Иосифа Оганесяна


Саша Черно в последнее время всерьёз взялась за спасение отношений с мужем. Теперь Иосифу Оганесяну, с её слов, следует кардинально пересмотреть круг своего общения, а также оборвать любые связи с так называемыми «врагами» их семьи. В этот список Черно уже занесла другого участника «Дома-2» Евгения Ромашова, который якобы спаивает её возлюбленного, а также бывшего проектанта телестройки Андрея Денисова, которого друзья называют просто Штрих.

Саша Черно жёстко контролирует круг общения Иосифа Оганесяна


Кроме того, Саша Черно потребовала, чтобы Иосиф Огаенсян прекратил любое общение с близкой подругой, которая позволяет ему оставаться у себя ночевать и с удовольствием выслушивает все его жалобы. Наибольшей неожиданностью для коллег Черно и зрителей стало то, что участница старается ограничить также и общение супруга с собственной матерью, которая якобы поддерживает его даже в те моменты, когда он совершенно неправ.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 16:14

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