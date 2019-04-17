Александр Васильев рассказал о близком знакомстве с Петром Глебовым

Александр Васильев признаётся, что был близко знаком с легендарным актёром Петром Петровичем Глебовым и его женой Мариной Алексеевной Левицкой. Стилист рассказал, что они с Глебовым не только дружили, но и были соседями.«Порой Глебов отдавал мне свою французскую обувь, а я её донашивал. Его супруга Марина Алексеевна, зная мой интерес, собирала у старушек различные старинные вещи и передавала их мне», - добавил ведущий «Модного приговора». Также он отметил, что супруга Петра Глебова отлично рисовала и рассказывала смешные грузинские анекдоты.Также Александр Васильев рассказал, что Пётр Петрович происходил из старинного рода князей Трубецких, поэтому квартира Глебовых была наполнена семейными портретами, мебелью из красного дерева и красивой посудой.Васильев опубликовал пост в Instagram-блоге с подборкой фотографий Петра Петровича. Пост посвящён 19-й годовщине со дня смерти артиста.