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Мать Марины Африкантовой несколько часов искала пьянствующего у соседа супруга

Мать Марины Африкантовой несколько часов искала пьянствующего у соседа супруга, снимая свои поиски на камеру. Татьяна Владимировна не просто выложила в Сеть странный ролик, но и показала на нём игрушечный пистолет, которым якобы собиралась защищаться от недоброжелателей, похитивших мужа.

Мать Марины Африкантовой несколько часов искала пьянствующего у соседа супруга


В семье Марины Африкантовой снова кипят страсти, причиной которых на этот раз стали именно родители девушки. Мать участницы «Дома-2» Татьяна Владимировна опубликовала в Сети видеоролик, на котором показала, как несколько часов искала пьянствующего у соседа супруга, считая, что его похитили.

Мать Марины Африкантовой несколько часов искала пьянствующего у соседа супруга


Кроме того, мать возлюбленной Романа Капаклы даже размахивала перед камерой игрушечным пистолетом, утверждая, что мужа похитили какие-то злодеи, а с помощью оружия она будет защищаться от них. Пользователи Сети решили, что такими роликами Татьяна Владимировна лишь позориться сама и ставит в неловкое положение свою дочь.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 16:04

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