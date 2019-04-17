Мать Марины Африкантовой несколько часов искала пьянствующего у соседа супруга





В семье Марины Африкантовой снова кипят страсти, причиной которых на этот раз стали именно родители девушки. Мать участницы «Дома-2» Татьяна Владимировна опубликовала в Сети видеоролик, на котором показала, как несколько часов искала пьянствующего у соседа супруга, считая, что его похитили.Кроме того, мать возлюбленной Романа Капаклы даже размахивала перед камерой игрушечным пистолетом, утверждая, что мужа похитили какие-то злодеи, а с помощью оружия она будет защищаться от них. Пользователи Сети решили, что такими роликами Татьяна Владимировна лишь позориться сама и ставит в неловкое положение свою дочь.