Константин Иванов может вернуться на «Дом-2» ради Ирины Пинчук





В скором времени Константин Иванов может снова вернуться на проект «Дом-2» ради Ирины Пинчук. К такому выводу фолловеры пришли после заявлений экс-участницы проекта Татьяны Мусульбес, намекнувшей в Сети на то, что у её подруги появился новый ухажёр. Позже подписчики Пинчук заметили, что на её странице в Instagram часто стал появляться именно бывший мужчина Александры Гозиас.Ещё одним подтверждением того, что Константин Иванов всё же придёт на «Дом-2» ради Ирины Пинчук, стал его ответ на вопросы подписчиков, которым он дал понять, что в любой момент может принять решение о возврате в периметр.