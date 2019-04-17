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Константин Иванов может вернуться на «Дом-2» ради Ирины Пинчук

Бывший участник скандальной телестройки «Дом-2» Константин Иванов может вернуться на проект ради Ирины Пинчук. В этом мужчину заподозрили наблюдательные подписчики девушки, после того, как он зачастил на страницу той в Instagram.

Константин Иванов может вернуться на «Дом-2» ради Ирины Пинчук


В скором времени Константин Иванов может снова вернуться на проект «Дом-2» ради Ирины Пинчук. К такому выводу фолловеры пришли после заявлений экс-участницы проекта Татьяны Мусульбес, намекнувшей в Сети на то, что у её подруги появился новый ухажёр. Позже подписчики Пинчук заметили, что на её странице в Instagram часто стал появляться именно бывший мужчина Александры Гозиас.

Константин Иванов может вернуться на «Дом-2» ради Ирины Пинчук


Ещё одним подтверждением того, что Константин Иванов всё же придёт на «Дом-2» ради Ирины Пинчук, стал его ответ на вопросы подписчиков, которым он дал понять, что в любой момент может принять решение о возврате в периметр.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:49

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