Константин Иванов может вернуться на «Дом-2» ради Ирины Пинчук
Бывший участник скандальной телестройки «Дом-2» Константин Иванов может вернуться на проект ради Ирины Пинчук. В этом мужчину заподозрили наблюдательные подписчики девушки, после того, как он зачастил на страницу той в Instagram.
В скором времени Константин Иванов может снова вернуться на проект «Дом-2» ради Ирины Пинчук. К такому выводу фолловеры пришли после заявлений экс-участницы проекта Татьяны Мусульбес, намекнувшей в Сети на то, что у её подруги появился новый ухажёр. Позже подписчики Пинчук заметили, что на её странице в Instagram часто стал появляться именно бывший мужчина Александры Гозиас.
Ещё одним подтверждением того, что Константин Иванов всё же придёт на «Дом-2» ради Ирины Пинчук, стал его ответ на вопросы подписчиков, которым он дал понять, что в любой момент может принять решение о возврате в периметр.
В скором времени Константин Иванов может снова вернуться на проект «Дом-2» ради Ирины Пинчук. К такому выводу фолловеры пришли после заявлений экс-участницы проекта Татьяны Мусульбес, намекнувшей в Сети на то, что у её подруги появился новый ухажёр. Позже подписчики Пинчук заметили, что на её странице в Instagram часто стал появляться именно бывший мужчина Александры Гозиас.
Ещё одним подтверждением того, что Константин Иванов всё же придёт на «Дом-2» ради Ирины Пинчук, стал его ответ на вопросы подписчиков, которым он дал понять, что в любой момент может принять решение о возврате в периметр.