Жена Андрея Черкасова о Вике Романец: «Сравнивать меня с истеричным фриком нет смысла»





Не секрет, что ранее Андрей Черкасов имел репутацию настоящего ловеласа. Мужчина пытался построить крепкие и продолжительные отношения с Маргаритой Агибаловой (Марсо), Натальей Варвиной, Викторией Романец, Евгенией Феофилактовой и другими, однако все его романы заканчивались провалом.Впрочем, не так давно Андрею все-таки посчастливилось встретить ту «единственную» в лице Кристины Ослиной, которую взял в конце прошедшего года в жены.Как бы то ни было, но многочисленные поклонники телепроекта «Дом-2» до сих пор помнят те времена, когда Черкасов вел себя довольно агрессивно по отношению к той самой Романец. На данный момент фанаты Ослиной предполагают, что Кристине не повезло с супругом, ведь он по-прежнему озлоблен на женщин и совсем скоро выльет свою затаившуюся ярость на блондинку.Сама же Ослина считает подобное мнение подписчиков лишенным смысла, ведь Черкасов, по словам красавицы, на протяжении двух лет не бил ее и постоянно носит на руках, что, кстати, видят все.Также Кристина отметила, что считает именно Викторию виноватой в том, что с ней происходит. Блондинка напомнила поклонникам ситуацию из жизни своего супруга, когда тот поднял руку на Романец, и объяснила, почему ее избранник в свое время ударил брюнетку.