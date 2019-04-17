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Жена Андрея Черкасова о Вике Романец: «Сравнивать меня с истеричным фриком нет смысла»

Любимая супруга телеведущего реалити-шоу «Дом-2» Андрея Черкасова Кристина Ослина прокомментировала поведение одной из бывших участниц проекта, а по совместительству и экс-пассии своего мужа Виктории Романец. По словам длинноволосой красавицы, сравнивать ее с «истеричным фриком» нет причины.

Жена Андрея Черкасова о Вике Романец: «Сравнивать меня с истеричным фриком нет смысла»

Не секрет, что ранее Андрей Черкасов имел репутацию настоящего ловеласа. Мужчина пытался построить крепкие и продолжительные отношения с Маргаритой Агибаловой (Марсо), Натальей Варвиной, Викторией Романец, Евгенией Феофилактовой и другими, однако все его романы заканчивались провалом.

Жена Андрея Черкасова о Вике Романец: «Сравнивать меня с истеричным фриком нет смысла»

Впрочем, не так давно Андрею все-таки посчастливилось встретить ту «единственную» в лице Кристины Ослиной, которую взял в конце прошедшего года в жены.

Как бы то ни было, но многочисленные поклонники телепроекта «Дом-2» до сих пор помнят те времена, когда Черкасов вел себя довольно агрессивно по отношению к той самой Романец. На данный момент фанаты Ослиной предполагают, что Кристине не повезло с супругом, ведь он по-прежнему озлоблен на женщин и совсем скоро выльет свою затаившуюся ярость на блондинку.

Жена Андрея Черкасова о Вике Романец: «Сравнивать меня с истеричным фриком нет смысла»

Сама же Ослина считает подобное мнение подписчиков лишенным смысла, ведь Черкасов, по словам красавицы, на протяжении двух лет не бил ее и постоянно носит на руках, что, кстати, видят все.

Жена Андрея Черкасова о Вике Романец: «Сравнивать меня с истеричным фриком нет смысла»

Также Кристина отметила, что считает именно Викторию виноватой в том, что с ней происходит. Блондинка напомнила поклонникам ситуацию из жизни своего супруга, когда тот поднял руку на Романец, и объяснила, почему ее избранник в свое время ударил брюнетку.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:40

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