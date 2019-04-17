Виктория Боня появилась на премии Hello в «золотом» костюме
Экс-участница нашумевшей телестройки «Дом-2» Виктория Боня появилась на премии журнала Hello в «золотом» костюме. Ведущая и модель выбрала брючный костюм в одном цвете, полностью обшитый мерцающими пайетками.
Виктория Боня на днях посетила премию журнала Hello «Самые стильные в России — 2019», где появилась в «золотом» наряде. Брючный костюм, подобранный экс-звездой «Дома-2» для публичного мероприятия, был весь обшит сверкающими пайетками, что привлекало к её персоне массу внимания. Несмотря на яркий образ модели, присутствующих также впечатлил наряд главного редактора издания Светланы Бондарчук, выбор которой пал на стильное красное платье.
Поклонники Виктории Бони оценили её «золотой» костюм, а вот хейтеры уже решили, что таким внешним видом та собиралась подчеркнуть свой статус и продемонстрировать, что может позволить себе такие наряды.
Виктория Боня на днях посетила премию журнала Hello «Самые стильные в России — 2019», где появилась в «золотом» наряде. Брючный костюм, подобранный экс-звездой «Дома-2» для публичного мероприятия, был весь обшит сверкающими пайетками, что привлекало к её персоне массу внимания. Несмотря на яркий образ модели, присутствующих также впечатлил наряд главного редактора издания Светланы Бондарчук, выбор которой пал на стильное красное платье.
Поклонники Виктории Бони оценили её «золотой» костюм, а вот хейтеры уже решили, что таким внешним видом та собиралась подчеркнуть свой статус и продемонстрировать, что может позволить себе такие наряды.