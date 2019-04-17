Виктория Боня появилась на премии Hello в «золотом» костюме





Виктория Боня на днях посетила премию журнала Hello «Самые стильные в России — 2019», где появилась в «золотом» наряде. Брючный костюм, подобранный экс-звездой «Дома-2» для публичного мероприятия, был весь обшит сверкающими пайетками, что привлекало к её персоне массу внимания. Несмотря на яркий образ модели, присутствующих также впечатлил наряд главного редактора издания Светланы Бондарчук, выбор которой пал на стильное красное платье.Поклонники Виктории Бони оценили её «золотой» костюм, а вот хейтеры уже решили, что таким внешним видом та собиралась подчеркнуть свой статус и продемонстрировать, что может позволить себе такие наряды.