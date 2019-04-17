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Виктория Боня появилась на премии Hello в «золотом» костюме

Экс-участница нашумевшей телестройки «Дом-2» Виктория Боня появилась на премии журнала Hello в «золотом» костюме. Ведущая и модель выбрала брючный костюм в одном цвете, полностью обшитый мерцающими пайетками.

Виктория Боня появилась на премии Hello в «золотом» костюме


Виктория Боня на днях посетила премию журнала Hello «Самые стильные в России — 2019», где появилась в «золотом» наряде. Брючный костюм, подобранный экс-звездой «Дома-2» для публичного мероприятия, был весь обшит сверкающими пайетками, что привлекало к её персоне массу внимания. Несмотря на яркий образ модели, присутствующих также впечатлил наряд главного редактора издания Светланы Бондарчук, выбор которой пал на стильное красное платье.

Виктория Боня появилась на премии Hello в «золотом» костюме


Поклонники Виктории Бони оценили её «золотой» костюм, а вот хейтеры уже решили, что таким внешним видом та собиралась подчеркнуть свой статус и продемонстрировать, что может позволить себе такие наряды.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:45

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