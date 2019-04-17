В зоопарке Красноярска посетители до смерти закормили козленка





Сотрудники «Роева ручья» обратились к посетителям от лица погибшего козленка, опубликовав на официальном портале трогательную историю его жизни. Животное, скончавшееся от переедания, «рассказало», что он – винторогий козел по кличке Коралл, и хотя ему исполнилось десять месяцев, у него есть небольшие рожки. В красноярском зоопарке, где малыша окружили заботой, вкусно кормили и поили, ему жилось очень хорошо. Посетители любовались животным, часто угощали сырыми овощами, и после очередного такого «проявления любви» козленок почувствовал себя очень плохо.Ветеринары пытались спасти больного, но он скончался. Специалисты заявили, что большое количество сочного корма вызвало брожение в преджелудках, спровоцировавшее вздутие. Руководство «Роева ручья» объясняет, животных кормят по специально разработанному рациону, не позволяющему им переедать. Посетителей настоятельно просят не давать обитателям парка пищу, принесенную с собой, так как это может привести к трагедии.