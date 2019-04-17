Caviar продемонстрировал концепт гибкого iPhone Z
Компания Caviar провела демонстрацию концепта гибкого iPhone Z. Гаджет получил 10,4-дюймовый дисплей и гнущийся типоразмер.
Caviar является российским производителем люксовых модификаций. Недавно он представил свой концепт нового iPhone, так как не хочет ждать осенней премьеры новинки от Apple. Устройство получило название «Z», что своей формой показывает грани складывающегося телефона.
Смартфон iPhone Z имеет гибкий типоразмер, что дает возможность пользователю работать в режиме Планшета, Селфи или Экрана. Размер максимально раскрытого дисплея составляет 3876 на 2758 точек. Также в концепте доступны две камеры.
Относительно внешнего вида, iPhone Z воплощает современный стиль Caviar. Особенность дизайна в выразительном альянсе черного оникса, золота и 74 бриллиантов. В сложенном виде он выглядит как обычный смартфон с соотношением сторон 20:9, а в разложенном 3:2.
Caviar является российским производителем люксовых модификаций. Недавно он представил свой концепт нового iPhone, так как не хочет ждать осенней премьеры новинки от Apple. Устройство получило название «Z», что своей формой показывает грани складывающегося телефона.
Смартфон iPhone Z имеет гибкий типоразмер, что дает возможность пользователю работать в режиме Планшета, Селфи или Экрана. Размер максимально раскрытого дисплея составляет 3876 на 2758 точек. Также в концепте доступны две камеры.
Относительно внешнего вида, iPhone Z воплощает современный стиль Caviar. Особенность дизайна в выразительном альянсе черного оникса, золота и 74 бриллиантов. В сложенном виде он выглядит как обычный смартфон с соотношением сторон 20:9, а в разложенном 3:2.
Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 16:48