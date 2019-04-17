Ирина Лукьянова рассказала о состоянии мужа Дмитрия Быкова





Как сообщила Ирина, состояние мужа крайне тяжёлое. Врачи делают все возможное, чтобы помощь Быкову. Пациенту назначили анализы и томографию. Возможно, у Дмитрия энцефалопатия. Врачи категорически не рекомендуют перевозить больного в Москву, поскольку это очень опасно.Ирина Лукьянова сейчас находится в больнице рядом с мужем и ждет возможного диагноза, чтобы начать верное лечение. Что послужило причиной заболевания неизвестно.