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Ирина Лукьянова рассказала о состоянии мужа Дмитрия Быкова

Ирина Лукьянова сообщила прессе о состоянии мужа Дмитрия Быкова. Он сейчас находится в одном из лечебных заведений Уфы.
Ирина Лукьянова рассказала о состоянии мужа Дмитрия Быкова

Как сообщила Ирина, состояние мужа крайне тяжёлое. Врачи делают все возможное, чтобы помощь Быкову. Пациенту назначили анализы и томографию. Возможно, у Дмитрия энцефалопатия. Врачи категорически не рекомендуют перевозить больного в Москву, поскольку это очень опасно.

Ирина Лукьянова сейчас находится в больнице рядом с мужем и ждет возможного диагноза, чтобы начать верное лечение. Что послужило причиной заболевания неизвестно.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 15:25

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