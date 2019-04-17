Учёные прогнозируют появление «интернета мыслей»





В будущем учёные создадут «супермозг». Эта технология позволит связывать умы людей между собой, получать мгновенный доступ к облачному хранилищу компьютеров и собирать информацию из интернета в режиме реального времени. Однако для осуществления задуманных идей, учёным необходимо будет внедрить много новых разработок. Известно, что для реализации проекта будут использованы комбинации нанотехнологий, т.е. искусственный интеллект.Учёные планируют создать наноботов, которые смогут проникать через гематоэнцефалический барьер и самопозиционироваться в в клетках головного мозга человека. Следующей, после «интернета мыслей», ступенью развития проекта является создание «глобального супер-мозга», чтобы люди смогли мыслить коллективно.Учёные недавно провели исследование, соединив мозг нескольких человек. Участники исследования выполняли коллективные задачи, играя в тетрис.«Это только начало проекта, у которого большое будущее», - отмечают учёные.