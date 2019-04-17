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Самая маленькая девочка России мечтает стать певицей, как Ольга Бузова

13-летняя Анжела Ташуева из Грозного мечтает стать артисткой, как новоявленная российская исполнительница Ольга Бузова. По словам девочки, рост которой на сегодняшний день составляет всего 72,3 сантиметра, она «обожает» петь и танцевать, поэтому, как только видит поющую телеведущую по телевизору, сразу же бежит к экрану.

Самая маленькая девочка России мечтает стать певицей, как Ольга Бузова

Несколько часов назад в Интернете появилось очередное интервью с самой маленькой жительницей Российской Федерации, в котором она призналась, что мечтает быть похожей на ведущую реалити-шоу «Дом-2» Ольгу Бузову.

Известно, что Анжела появилась на свет в 2006 году. Роды у матери Ташуевой прошли хорошо, однако малышка родилась при росте 38 сантиметров весом всего 700 грамм. Родительница девочки до сих пор помнит, как врачи приняли решение поместить ее дочь в специальный инкубатор, в котором новорожденная набиралась сил.

«Была слишком хрупкой, постоянно болела, ставили градусник», - рассказала мать Анжелы журналистам.


Самая маленькая девочка России мечтает стать певицей, как Ольга Бузова

Также родительница указала на то, что с первых дней жизни у ее наследницы были неправильно повернуты суставы ног, поэтому девочке пришлось делать операцию. Однако даже она не помогла Анжеле вырасти, а на многочисленные вопросы родителей малышки, почему их дочь не растет, российские медики то и дело разводили руками.

Сейчас мама и отчим самой маленькой девочки РФ смирились с недугом дочери, ведь в Германии врачи объяснили им, что нужно оставить Анжелу в покое, чтобы не навредить ей.

К слову, на слова Анжелы о том, что она мечтает быть похожей на Бузову и хочет стать певицей, мама малышки реагирует весьма положительно.

«Просто хочу, чтобы она была счастлива!» - заявляет женщина.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:13

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