Александр Васильев раскритиковал «вульгарный» образ Любови Успенской в мини-шортах

Подробный наряд Васильев считает неподходящим для выхода в свет и советует звездам придерживаться правила – «всему свое место». Высокие сапоги в сочетании с мини-шортами, выбранные королевой шансона для премии «Жара Music Awards», ведущий «Модного приговора» называет неуместными для мероприятия. Васильев восхищается 65-летней певицей, удивляясь, как ей удается иметь «такие ноги и такую фигуру» в ее возрасте. Успенская выглядит великолепно, но надевать мини-шорты модный критик ей не советовал бы, так как этот образ – «слишком вульгарный» для нее.Почти в таком же духе эксперт высказался о нарядах участницы «Фабрики» Тони Клименко и актрисы Яны Кошкиной, продемонстрировавших на светском мероприятии нижнее белье. Васильев рекомендует организаторам ввести дресс-код, чтобы звезды не выходили на красную дорожку в откровенных образах.