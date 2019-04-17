В Москве «задушенная» женщина ожила, когда её осматривали сотрудники полиции





Как стало известно, семейная пара во время распития алкогольных напитков поссорилась. В ходе конфликта супруг завалил жену на диван и начал душить матрасом. После того, как женщина перестала подавать признаки жизни, мужчина позвонил в полицию и сообщил о происшествии. После прибытия сотрудников правоохранительных органов и скорой помощи было осмотрено тело пострадавшей. Во время осмотра женщина внезапно «воскресла». Как пояснила потерпевшая, она просто потеряла сознание.Сейчас в полиции проводят проверку этой ситуации. Информации о решение по делу нет. Понесет ли наказание супруг – неизвестно.