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В Москве «задушенная» женщина ожила, когда её осматривали сотрудники полиции

В Москве «задушенная» женщина ожила, когда её осматривали сотрудники полиции. О происшествии сообщает РЕН ТВ.
В Москве «задушенная» женщина ожила, когда её осматривали сотрудники полиции

Как стало известно, семейная пара во время распития алкогольных напитков поссорилась. В ходе конфликта супруг завалил жену на диван и начал душить матрасом. После того, как женщина перестала подавать признаки жизни, мужчина позвонил в полицию и сообщил о происшествии. После прибытия сотрудников правоохранительных органов и скорой помощи было осмотрено тело пострадавшей. Во время осмотра женщина внезапно «воскресла». Как пояснила потерпевшая, она просто потеряла сознание.

Сейчас в полиции проводят проверку этой ситуации. Информации о решение по делу нет. Понесет ли наказание супруг – неизвестно.



 
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Происшествия
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 15:06

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