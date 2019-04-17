АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты не советуют отпускать домашнюю кошку на улицу во избежание заражения инфекциями
EUR 72.65 USD 64.24
Курс валют на 17.04.2019

В Оренбургской области медведя привязали к дереву

В Сети появилось видео, где медведь привязан к дереву в Гае. Пресс-секретарь МВД Оренбургской области сообщил, что полицейские начали проверку по данному факту.
В Оренбургской области медведя привязали к дереву

Вчера, 16 апреля, а центре города Гай недалеко от Центра детского творчества «Радуга» местные жители увидели бурого медведя, которого кто-то привязал к дереву. Один из прохожих запечатлел это на видео и выложил его в Сеть. В ролике видно, что дикое животное играет и спокойно реагирует на людей.

На данный момент правоохранительные органы ведут проверку по факту публикации видеозаписи, хоть сообщений или заявлений в полицейский участок не поступало.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 14:58

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Константин Иванов может вернуться на
Виктория Боня появилась на премии Hello
Какое отношение к русским в Казахстане
Жена Андрея Черкасова о Вике Романец:
В зоопарке Красноярска посетители до
Ирина Лукьянова рассказала о состоянии
Виталий Милонов призвал заняться
Самая маленькая девочка России мечтает
Названа дата выхода фильма по Minecraft
В Москве «задушенная» женщина ожила,
Александр Васильев и Эвелина Хромченко
В Оренбургской области медведя
Поклонники раскритиковали Любовь
Ученые установили, что происходит с
Дженнифер Лопес стала новой иконой
Из эфира «Давай поженимся» вырезали
Западные СМИ встревожены ухудшением
Анфиса Чехова рассказала о конфликте со
Ученые опровергли миф о продуктах с
Дима Билан показал «БДСМ прошлого века»
Ученые: Дополнительное УЗИ на 36 неделе
Занятия спортом делают человека
Ольга Бузова начала экономить на
Ольга Кабо призналась, что развелась с
Дочь Андрея Аршавина расплакалась на
Психолог опроверг негативное влияние
Софи Тернер лечилась от депрессии из-за
Медики назвали главные причины
Иосиф Кобзон любил подшучивать над
Кардиолог рассказал о связи высокого
Просмотреть все новости