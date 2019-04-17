В Оренбургской области медведя привязали к дереву





Вчера, 16 апреля, а центре города Гай недалеко от Центра детского творчества «Радуга» местные жители увидели бурого медведя, которого кто-то привязал к дереву. Один из прохожих запечатлел это на видео и выложил его в Сеть. В ролике видно, что дикое животное играет и спокойно реагирует на людей.На данный момент правоохранительные органы ведут проверку по факту публикации видеозаписи, хоть сообщений или заявлений в полицейский участок не поступало.