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Genesis показал новый концепткар Mint вместо ожидаемого кроссовера

Genesis показал на автосалоне в Нью-Йорке новый хэтчбэк Mint. Концепткар имеет изюминку в виде уникального багажного отделения, однако эксперты ожидали увидеть кроссовер.
Genesis показал новый концепткар Mint вместо ожидаемого кроссовера

Компания сейчас переживает не лучший период, поскольку в прошлом году было продано всего 10 тысяч автомобилей, а это вдвое меньше предыдущих результатов. Эксперты ожидали, что ситуацию может исправить паркетник. В Сети даже были арты с возможным автомобилем. Несмотря на все ожидания, Genesis выпустила электрический хэтчбек, который позиционируется в качестве концепта.

Технические характеристики автомобиля неизвестны. Есть информация только о возможном пробеге на одном заряде батареи, который составит 322 километра. Также в дизайне применились нововведения в виде багажника, который открывается со сторон. Более ничего не известно об этой модели.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 16:41

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