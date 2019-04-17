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Названа дата выхода фильма по Minecraft

Компания Mojang AB и концерн Warner Bros озвучили дату выхода кинокартины по Minecraft. Сообщается, что данный фильм будет выпущен в начале марта 2022 года.

Названа дата выхода фильма по Minecraft

Режиссером кинокартины по Minecraft стал Питер Соллетт, сценаристами выступили братья Аарона и Адама Ни. Сюжет фильмы расскажет о девочке-подростке и ее друзьях, которые будут защищать своей мир и противостоять злому дракону по имени Эндера. Также сообщается, что кинокартина, снятая по Minecraft, будет отличаться от популярной игры, но сохранит привычный блочный образ. Больше никакой информации о картине пока нет.

Ранее представители видеоигры говорили, что фильм выйдет в текущем году. Сейчас компания Mojang AB и концерн Warner Bros заявила, что премьера состоится 4 марта 2022 года. Поклонники Minecraft уже выразили свое сожаление насчет задержки и сообщили, что с нетерпением ждут выхода картины на экраны.



 
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Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:10

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