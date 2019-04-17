Поклонники раскритиковали Любовь Успенскую за сексуальные танцы с рэпером CYGO
Любовь Успенская разочаровала своих фанатов во время одного из выступлений. Поклонники раскритиковали королеву шансона за сексуальные танцы с рэпером CYGO и дерзкий образ.
Артистка сообщила о совместной работе с исполнителем хита «Панда» в своем Instagram-блоге над клипом к дуэтной композиции «Черная роза». Любовь Успенская показала, как проходит подготовка к съемочному процессу, однако подробностей не раскрывала. Это сделал Telegram-канал «Только никому», где авторы публикации назвали звезду российской эстрады «огненной бабушкой», хайпующей в мини-шортах и леопардовых ботфортах с CYGO. Канал опубликовал и некоторые снимки, которые были сделаны во время съемочного процесса.
Авторы также обнародовали фрагменты ролика, где исполнительница песни «Люба, Любонька» исполняет сексуальный танец. Поклонники активно обсуждают поведение артистки, считая подобные действия непозволительными в 65-летнем возрасте. Многие признаются, что любили и уважали творчество успенской, пока «она не начала сходить с ума».
Артистка сообщила о совместной работе с исполнителем хита «Панда» в своем Instagram-блоге над клипом к дуэтной композиции «Черная роза». Любовь Успенская показала, как проходит подготовка к съемочному процессу, однако подробностей не раскрывала. Это сделал Telegram-канал «Только никому», где авторы публикации назвали звезду российской эстрады «огненной бабушкой», хайпующей в мини-шортах и леопардовых ботфортах с CYGO. Канал опубликовал и некоторые снимки, которые были сделаны во время съемочного процесса.
Авторы также обнародовали фрагменты ролика, где исполнительница песни «Люба, Любонька» исполняет сексуальный танец. Поклонники активно обсуждают поведение артистки, считая подобные действия непозволительными в 65-летнем возрасте. Многие признаются, что любили и уважали творчество успенской, пока «она не начала сходить с ума».
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:51