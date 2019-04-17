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Ученые установили, что происходит с мозгом, когда человек злится во сне

Ученые из Швеции установили, какие химические процессы происходят в мозге человека, когда он злится во сне. Исследования прошли на 17 добровольцах, за которыми следили во время сна.
Ученые установили, что происходит с мозгом, когда человек злится во сне

Специалисты установили, что если человек злится во время сновидений, мозговая активность левого полушария увеличивается, в то время как деятельность правого ослабляется. Ученые заметили разницу между альфаритмом во фронтальной коре обеих полушарий. Это вызвано контролем эмоций. Точно такие процессы происходят во время бодрствования. То есть мозг одинаково реагирует на эмоциональные раздражители в любом состоянии.

Исследование позволило определить четкую картину гнева во сне на электроэнцефалограмме. Это позволить лучше изучить процессы, которые происходят в мозгу человека во сне. Также данные будут полезны для проведения диагностики и лечения некоторых заболеваний.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:44

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