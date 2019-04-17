Дженнифер Лопес стала новой иконой стиля по версии CFDA

Лопес, получившую титул Fashion Icon, отметят специальной премией. Церемония награждения победительницы состоится 3 июня в стенах Бруклинского музея в Нью-Йорке. Диана фон Фюрстенберг, основатель Совета модельеров Америки, отметила, что голливудская актриса и певица привлекает внимание общественности уверенностью в себе. Поклонники знаменитости находятся в постоянном предвкушении, с нетерпением ожидая ее новых образов.Стивен Колб, гендиректор CFDA, согласен с мнением коллеги. Он считает стиль Лопес «смелым, бескомпромиссным и всегда запоминающимся». Известные дизайнеры, включая модельеров клуба, любят создавать для звезды Голливуда сценические костюмы, а также наряды для выхода в свет. Актриса с помощью одежды самовыражается, и в Совете очень ждут ее модных заявлений.