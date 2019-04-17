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Дженнифер Лопес стала новой иконой стиля по версии CFDA

Дженнифер Лопес признали новой иконой стиля. Решение по выбору самой стильной женщины года принимал Совет модельеров Америки (CFDA).
Дженнифер Лопес стала новой иконой стиля по версии CFDA

Лопес, получившую титул Fashion Icon, отметят специальной премией. Церемония награждения победительницы состоится 3 июня в стенах Бруклинского музея в Нью-Йорке. Диана фон Фюрстенберг, основатель Совета модельеров Америки, отметила, что голливудская актриса и певица привлекает внимание общественности уверенностью в себе. Поклонники знаменитости находятся в постоянном предвкушении, с нетерпением ожидая ее новых образов.

Стивен Колб, гендиректор CFDA, согласен с мнением коллеги. Он считает стиль Лопес «смелым, бескомпромиссным и всегда запоминающимся». Известные дизайнеры, включая модельеров клуба, любят создавать для звезды Голливуда сценические костюмы, а также наряды для выхода в свет. Актриса с помощью одежды самовыражается, и в Совете очень ждут ее модных заявлений.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:37

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