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Ольга Бузова начала экономить на собственном гардеробе

Известная певица и ведущая Ольга Бузова намекнула в Сети на то, что начала экономить на собственном гардеробе. Подписчиков звезды «Дома-2» такая новость сильно удивила, ведь ранее знаменитость ни в чём себе не отказывала.
Ольга Бузова начала экономить на собственном гардеробе

Недавно Ольга Бузова разместила на своей странице в Instagram новый пост, в тексте которого намекнула на то, что начала экономить на собственном гардеробе. Ведущая «Дома-2» отметила, что можно одеваться стильно, но выбирать при этом вещи по доступным ценам, ведь экономия средств никогда не бывает лишней. В комментариях к посту тут же стали появляться предположения относительно того, что так повлияло на Ольгу Бузову и заставило её задуматься об экономии.
Ольга Бузова начала экономить на собственном гардеробе

Кто-то написал, что певица в последнее время постепенно теряет свою популярность, а значит уменьшаются и гонорары. Некоторые же вспомнили недавние слухи о беременности Ольги Бузовой и решили, что звезда собирает на роды, а потому и начала экономить на гардеробе, стоимость которого раньше вызывала бурю возмущения у многих её подписчиков.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:48

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