Ольга Бузова начала экономить на собственном гардеробе





Недавно Ольга Бузова разместила на своей странице в Instagram новый пост, в тексте которого намекнула на то, что начала экономить на собственном гардеробе. Ведущая «Дома-2» отметила, что можно одеваться стильно, но выбирать при этом вещи по доступным ценам, ведь экономия средств никогда не бывает лишней. В комментариях к посту тут же стали появляться предположения относительно того, что так повлияло на Ольгу Бузову и заставило её задуматься об экономии.Кто-то написал, что певица в последнее время постепенно теряет свою популярность, а значит уменьшаются и гонорары. Некоторые же вспомнили недавние слухи о беременности Ольги Бузовой и решили, что звезда собирает на роды, а потому и начала экономить на гардеробе, стоимость которого раньше вызывала бурю возмущения у многих её подписчиков.