Анфиса Чехова рассказала о конфликте со стилистом
На странице своего Instagram Анфиса Чехова рассказала подписчикам, что стилист отказалась сушить ей волосы феном. Знаменитость крайне возмущена таким поведением специалиста.
Анфиса Чехова часто рассказывает своим преданным поклонникам о том, что происходит в ее жизни. Несколько часов назад, она решила пожаловаться фанатам на стилиста, которая готовила ее к премии "Hello 2019". На странице в Instagram знаменитость рассказала, что специалист отказалась сушить ей волосы феном и даже предложила оказаться от ее услуг. Телеведущая написала, что такая ситуация произошла с ней впервые за все время, что она работает в шоу-бизнесе.
Также Анфиса Чехова сообщила, что ей пришлось самостоятельно сушить и расчесывать волосы, а также делась макияж и подбирать наряд. Знаменитость добавила, что это первый раз, когда она собралась на публичное мероприятие без помощи стилиста. В конце она попросила фанатов оценить ее образ. Подписчики оставили множество восторженных комментариев и более 24 тысяч лайков.
Анфиса Чехова часто рассказывает своим преданным поклонникам о том, что происходит в ее жизни. Несколько часов назад, она решила пожаловаться фанатам на стилиста, которая готовила ее к премии "Hello 2019". На странице в Instagram знаменитость рассказала, что специалист отказалась сушить ей волосы феном и даже предложила оказаться от ее услуг. Телеведущая написала, что такая ситуация произошла с ней впервые за все время, что она работает в шоу-бизнесе.
Также Анфиса Чехова сообщила, что ей пришлось самостоятельно сушить и расчесывать волосы, а также делась макияж и подбирать наряд. Знаменитость добавила, что это первый раз, когда она собралась на публичное мероприятие без помощи стилиста. В конце она попросила фанатов оценить ее образ. Подписчики оставили множество восторженных комментариев и более 24 тысяч лайков.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:18