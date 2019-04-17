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Анфиса Чехова рассказала о конфликте со стилистом

На странице своего Instagram Анфиса Чехова рассказала подписчикам, что стилист отказалась сушить ей волосы феном. Знаменитость крайне возмущена таким поведением специалиста.

Анфиса Чехова рассказала о конфликте со стилистом

Анфиса Чехова часто рассказывает своим преданным поклонникам о том, что происходит в ее жизни. Несколько часов назад, она решила пожаловаться фанатам на стилиста, которая готовила ее к премии "Hello 2019". На странице в Instagram знаменитость рассказала, что специалист отказалась сушить ей волосы феном и даже предложила оказаться от ее услуг. Телеведущая написала, что такая ситуация произошла с ней впервые за все время, что она работает в шоу-бизнесе.

Анфиса Чехова рассказала о конфликте со стилистом

Также Анфиса Чехова сообщила, что ей пришлось самостоятельно сушить и расчесывать волосы, а также делась макияж и подбирать наряд. Знаменитость добавила, что это первый раз, когда она собралась на публичное мероприятие без помощи стилиста. В конце она попросила фанатов оценить ее образ. Подписчики оставили множество восторженных комментариев и более 24 тысяч лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:18

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