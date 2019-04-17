Дима Билан показал «БДСМ прошлого века» на своей фотографии

Дима Билан решил немного повеселить своих поклонников. Накануне он опубликовал фото, которое было сделано ещё до начала карьеры певца. На этом снимке юный Билан «одет» в ремни. Скорее всего, тогда он просто хотел продемонстрировать всю свою коллекцию. А сейчас певец вспомнил юность и пошутил над собой, оставив подпись к фотографии: «…это БДСМ прошлого века».Поклонники оценили юмор Димы Билана, и его снимок в Instagram-блоге спустя сутки набрал более 50 тысяч отметок «Нравится». Фотографию певца оценили также и его коллеги по сцене – Анита Цой и Саша Савельева. Подписчики Билана оставили под фотографией множество восторженных комментариев.Для поклонников творчества Димы Билана есть ещё одна хорошая новость. Артист сообщил, что процесс реабилитации после травмы ноги завершен.