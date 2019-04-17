Анастасия Костенко ходит с перекошенным лицом после неудачного визита к косметологу
Популярная модель и молодая мать Анастасия Костенко ходит с опухшим и перекошенным лицом после неудачного визита к косметологу. Так решили подписчики её Instagram-аккаунта, увидев «живое» видео супруги Дмитрия Тарасова в разделе Stories.
Анастасия Костенко недавно решила порадовать своих поклонников в Сети, разместив в Instagram новый «живой» ролик в Stories. Именно после него подписчики заметили, что сейчас модель ходит с опухшим и перекошенным лицом, предположив, что такая деформация могла стать последствием неудачного визита к косметологу. Многие фолловеры тут же стали писать в микроблоге супруги Дмитрия Тарасова, что она выбрала себе плохого специалиста, а уколы красоты только испортили её внешность, но молодая мать настаивает на том, что ни к каким процедурам не прибегала.
Несмотря на массу возмущений и насмешек в сторону Анастасии Костенко с опухшим лицом, преданные поклонники модели тактично не обратили внимания на изменения, а лишь признались, что им приятно было услышать голос знаменитости.
Анастасия Костенко недавно решила порадовать своих поклонников в Сети, разместив в Instagram новый «живой» ролик в Stories. Именно после него подписчики заметили, что сейчас модель ходит с опухшим и перекошенным лицом, предположив, что такая деформация могла стать последствием неудачного визита к косметологу. Многие фолловеры тут же стали писать в микроблоге супруги Дмитрия Тарасова, что она выбрала себе плохого специалиста, а уколы красоты только испортили её внешность, но молодая мать настаивает на том, что ни к каким процедурам не прибегала.
Несмотря на массу возмущений и насмешек в сторону Анастасии Костенко с опухшим лицом, преданные поклонники модели тактично не обратили внимания на изменения, а лишь признались, что им приятно было услышать голос знаменитости.