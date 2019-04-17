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Ученые: Дополнительное УЗИ на 36 неделе беременности предотвратит кесарево сечение

Ученые выяснили, что УЗИ в 36 недель беременности предотвратит кесарево сечение. Дополнительная диагностика поможет распознать неправильное расположение ребенка в утробе матери.
Ученые: Дополнительное УЗИ на 36 неделе беременности предотвратит кесарево сечение

Научные сотрудники провели исследование, в котором приняли участие более 4 тысяч беременных женщин. Обычно будущие матери проходят УЗИ на сроке от 8 до 14 недель, а также от 18 до 21 недели. В эксперименте специалисты предложили женщинам пройти еще одну диагностику на 36 недели. Они сообщили, что данная процедура поможет распознать младенца, который расположился неправильно. Если ребенок перевернулся ногами к матке, то при родах необходимо будет делать кесарево сечение. Как показало исследование, при помощи дополнительного УЗИ можно узнать заранее о подобной проблеме и у врачей будет достаточно времени, чтобы вернуть плод в естественное местоположение.

Специалисты отмечают, что кесарево сечение подвергает риску не только мать, но и младенца. Они уверены, что прибегая к дополнительному УЗИ на 36 неделе, можно будет избежать огромного количества подобных операций.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:53

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