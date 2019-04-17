Ученые: Дополнительное УЗИ на 36 неделе беременности предотвратит кесарево сечение





Научные сотрудники провели исследование, в котором приняли участие более 4 тысяч беременных женщин. Обычно будущие матери проходят УЗИ на сроке от 8 до 14 недель, а также от 18 до 21 недели. В эксперименте специалисты предложили женщинам пройти еще одну диагностику на 36 недели. Они сообщили, что данная процедура поможет распознать младенца, который расположился неправильно. Если ребенок перевернулся ногами к матке, то при родах необходимо будет делать кесарево сечение. Как показало исследование, при помощи дополнительного УЗИ можно узнать заранее о подобной проблеме и у врачей будет достаточно времени, чтобы вернуть плод в естественное местоположение.Специалисты отмечают, что кесарево сечение подвергает риску не только мать, но и младенца. Они уверены, что прибегая к дополнительному УЗИ на 36 неделе, можно будет избежать огромного количества подобных операций.