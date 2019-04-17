АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты не советуют отпускать домашнюю кошку на улицу во избежание заражения инфекциями
EUR 72.65 USD 64.24
Курс валют на 17.04.2019

Ольга Кабо призналась, что развелась с Эдуардом Василишиным из-за кинокарьеры

Знаменитая отечественная актриса театра и кино, телеведущая Ольга Кабо стала героиней авторской программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». Знаменитость откровенно рассказала, почему рассталась с первым мужем, бизнесменом Эдуардом Василишиным.

Ольга Кабо призналась, что развелась с Эдуардом Василишиным из-за кинокарьеры

Актриса сообщила, что роман с предпринимателем начинался очень красиво: цветы, дорогие подарки и другие знаки внимания. С Василишиным Кабо познакомилась во время одного из кинофестивалей, где он оказался спонсором. Спустя четыре года, влюбленные поженились. По признанию Ольги Кабо, они оба были эгоистами и максималистами, что потом сыграло плохую шутку для них, так как каждый «доказывал, кто в доме хозяин».

Знаменитость призналась: требовательный и властный муж настаивал, чтобы она бросила актерскую деятельность. Ольга Кабо пошла ему на встречу, пока к ней не обратился режиссер Валерий Харченко с предложением сыграть в сериале «Салон красоты». Артистка сообщила мужу, что возвращается в кинематограф. Это и положило конец их отношений.

Эдуард Василишин ни с кем не хотел делить избранницу. Развод не заставил себя ждать, а наследница Татьяна осталась с матерью. По признанию гостьи программы, со временем обида немного прошла. Сейчас ради дочери Ольга Кабо и Василишин нормально общаются. Для актрисы теперь главное, что никто ничего больше не доказывает.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:43

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анфиса Чехова рассказала о конфликте со
Ученые опровергли миф о продуктах с
Дима Билан показал «БДСМ прошлого века»
Ученые: Дополнительное УЗИ на 36 неделе
Занятия спортом делают человека
Ольга Бузова начала экономить на
Ольга Кабо призналась, что развелась с
Дочь Андрея Аршавина расплакалась на
Психолог опроверг негативное влияние
Софи Тернер лечилась от депрессии из-за
Медики назвали главные причины
Иосиф Кобзон любил подшучивать над
Кардиолог рассказал о связи высокого
В Госдуме ужесточили наказание для
Анастасия Костенко ходит с перекошенным
Визит Мадонны в 3 раза повысил цены на
Как избежать плоскостопия рассказали
Ученые: Изменение климата вредит
Ученые научились набивать татуировки
Смартфоны Samsung Galaxy A набрали
Эксперты не советуют отпускать домашнюю
Компания Geely представила новый
Названы пять советов для качественной
Звезда «Дома-2» Виктория Боня уверена,
Дмитрий Быков впал в кому в одной из
Дочь Алсу пропускает школу из-за съемок
Ученые нашли способ избавиться от
Экстрасенс Денис Высоцкий сообщил о
Уфа аплодировала танцорам ансамбля
Влад Кадони снова «облапал» Ольгу
Просмотреть все новости