Ольга Кабо призналась, что развелась с Эдуардом Василишиным из-за кинокарьеры

Актриса сообщила, что роман с предпринимателем начинался очень красиво: цветы, дорогие подарки и другие знаки внимания. С Василишиным Кабо познакомилась во время одного из кинофестивалей, где он оказался спонсором. Спустя четыре года, влюбленные поженились. По признанию Ольги Кабо, они оба были эгоистами и максималистами, что потом сыграло плохую шутку для них, так как каждый «доказывал, кто в доме хозяин».Знаменитость призналась: требовательный и властный муж настаивал, чтобы она бросила актерскую деятельность. Ольга Кабо пошла ему на встречу, пока к ней не обратился режиссер Валерий Харченко с предложением сыграть в сериале «Салон красоты». Артистка сообщила мужу, что возвращается в кинематограф. Это и положило конец их отношений.Эдуард Василишин ни с кем не хотел делить избранницу. Развод не заставил себя ждать, а наследница Татьяна осталась с матерью. По признанию гостьи программы, со временем обида немного прошла. Сейчас ради дочери Ольга Кабо и Василишин нормально общаются. Для актрисы теперь главное, что никто ничего больше не доказывает.