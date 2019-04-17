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Занятия спортом делают человека счастливее, чем финансовые успехи

Йельские и оксфордские ученые провели исследование и выяснили, что занятия спортом гораздо чаще делают человека счастливее, чем деньги. Лучшее внимание на эмоциональное состояние оказали групповые тренировки.
Занятия спортом делают человека счастливее, чем финансовые успехи

В исследовании приняли участие более 1,2 млн жителей Штатов. Испытуемым был задан вопрос о том, как часто за последний месяц они чувствовали себя плохо из-за стресса, депрессии или других эмоциональных проблем.

Проанализировав результаты, ученые пришли к выводу, что благоприятнее всего на человека воздействуют тренировки в компании единомышленников. Социальная активность выступает важным средством профилактики различных эмоциональных расстройств.

Исследователи отмечают, что занятия спортом могут быть противопоказаны некоторым людям, потому до принятия решения о начале тренировок необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Также медик поможет подобрать оптимальный вид спорта и интенсивность упражнений.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:49

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