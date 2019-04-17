Занятия спортом делают человека счастливее, чем финансовые успехи





В исследовании приняли участие более 1,2 млн жителей Штатов. Испытуемым был задан вопрос о том, как часто за последний месяц они чувствовали себя плохо из-за стресса, депрессии или других эмоциональных проблем.Проанализировав результаты, ученые пришли к выводу, что благоприятнее всего на человека воздействуют тренировки в компании единомышленников. Социальная активность выступает важным средством профилактики различных эмоциональных расстройств.Исследователи отмечают, что занятия спортом могут быть противопоказаны некоторым людям, потому до принятия решения о начале тренировок необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Также медик поможет подобрать оптимальный вид спорта и интенсивность упражнений.