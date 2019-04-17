Эксперты не советуют отпускать домашнюю кошку на улицу во избежание заражения инфекциями





Об этом предупреждают специалисты Университета Оберн в Алабаме, изучившие данные научного исследования, проводимого ранее с целью выявить риски заражения кошек патогенными микроорганизмами. Как оказалось, вероятность подхватить инфекцию, часто перерастающую в серьезное заболевание, у свободно гуляющих на улице домашних кошек возрастает почти в три раза.Одной из наиболее опасных бактерий является Toxoplasma Gondii. Паразит может передаваться от питомца владельцу и вызывать развитие шизофрении и депрессии. Кошки, которые свободно бродят по улице, нередко «набираются» круглых червей. Данные патогены могут попасть в кишечник ребенка, вызывать лихорадку, боли в животе, изредка судороги.