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Эксперты не советуют отпускать домашнюю кошку на улицу во избежание заражения инфекциями
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Эксперты не советуют отпускать домашнюю кошку на улицу во избежание заражения инфекциями

Эксперты не рекомендуют владельцам кошек отпускать животных на улицу на самостоятельную прогулку. Домашние питомцы могут заразиться вирусными и бактериальными инфекциями от своих «диких» собратьев и передать их человеку.
Эксперты не советуют отпускать домашнюю кошку на улицу во избежание заражения инфекциями

Об этом предупреждают специалисты Университета Оберн в Алабаме, изучившие данные научного исследования, проводимого ранее с целью выявить риски заражения кошек патогенными микроорганизмами. Как оказалось, вероятность подхватить инфекцию, часто перерастающую в серьезное заболевание, у свободно гуляющих на улице домашних кошек возрастает почти в три раза.

Одной из наиболее опасных бактерий является Toxoplasma Gondii. Паразит может передаваться от питомца владельцу и вызывать развитие шизофрении и депрессии. Кошки, которые свободно бродят по улице, нередко «набираются» круглых червей. Данные патогены могут попасть в кишечник ребенка, вызывать лихорадку, боли в животе, изредка судороги.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:36

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