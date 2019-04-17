АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты не советуют отпускать домашнюю кошку на улицу во избежание заражения инфекциями
EUR 72.65 USD 64.24
Курс валют на 17.04.2019

Психолог опроверг негативное влияние фильмов для взрослых на самооценку человека

Психолог из Университета Нью-Мексико опроверг негативное влияние фильмов для взрослых на самооценку человека. Дэвид Лей утверждает, что воздействие эротического контента зависит от восприятия материала, который был просмотрен.

Психолог опроверг негативное влияние фильмов для взрослых на самооценку человека

Ранее предполагалось, что у многих людей после просмотра фильмов для взрослых начинает снижаться самооценка. Психолог Дэвид Лей рассказал, что зрители делятся на две группы: те которые воспринимаю все происходящее на экране, как реальность, и те которые понимают, что это фильм. Специалист пояснил, что в первом случае как мужчины, так и женщины, получают большой заряд положительных эмоций.

Психолог считает, что зрители из второй группы судят интимные сцены на экране на основе моральных принципов, которые связанные с консервативными сексуальными ценностями. Дэвид Лей сообщает, что скорее всего, самооценка снижается у тех людей, которые не смотрят фильмы для взрослых. Также специалист рассказал, что женщины любящие свое теле более раскрепощены в сексе, чем мужчины.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:33

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анфиса Чехова рассказала о конфликте со
Ученые опровергли миф о продуктах с
Дима Билан показал «БДСМ прошлого века»
Ученые: Дополнительное УЗИ на 36 неделе
Занятия спортом делают человека
Ольга Бузова начала экономить на
Ольга Кабо призналась, что развелась с
Дочь Андрея Аршавина расплакалась на
Психолог опроверг негативное влияние
Софи Тернер лечилась от депрессии из-за
Медики назвали главные причины
Иосиф Кобзон любил подшучивать над
Кардиолог рассказал о связи высокого
В Госдуме ужесточили наказание для
Анастасия Костенко ходит с перекошенным
Визит Мадонны в 3 раза повысил цены на
Как избежать плоскостопия рассказали
Ученые: Изменение климата вредит
Ученые научились набивать татуировки
Смартфоны Samsung Galaxy A набрали
Эксперты не советуют отпускать домашнюю
Компания Geely представила новый
Названы пять советов для качественной
Звезда «Дома-2» Виктория Боня уверена,
Дмитрий Быков впал в кому в одной из
Дочь Алсу пропускает школу из-за съемок
Ученые нашли способ избавиться от
Экстрасенс Денис Высоцкий сообщил о
Уфа аплодировала танцорам ансамбля
Влад Кадони снова «облапал» Ольгу
Просмотреть все новости