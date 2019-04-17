Психолог опроверг негативное влияние фильмов для взрослых на самооценку человека





Ранее предполагалось, что у многих людей после просмотра фильмов для взрослых начинает снижаться самооценка. Психолог Дэвид Лей рассказал, что зрители делятся на две группы: те которые воспринимаю все происходящее на экране, как реальность, и те которые понимают, что это фильм. Специалист пояснил, что в первом случае как мужчины, так и женщины, получают большой заряд положительных эмоций.Психолог считает, что зрители из второй группы судят интимные сцены на экране на основе моральных принципов, которые связанные с консервативными сексуальными ценностями. Дэвид Лей сообщает, что скорее всего, самооценка снижается у тех людей, которые не смотрят фильмы для взрослых. Также специалист рассказал, что женщины любящие свое теле более раскрепощены в сексе, чем мужчины.