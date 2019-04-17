Дмитрий Быков впал в кому в одной из больниц Уфы
Издание «Комсомольская правда» сообщило, что литературный критик Дмитрий Быков впал в коматозное состояние и перебывает сейчас в одном из лечебных заведений Уфы. Находится он в отделении нейрореанимации.
Родственники автора отказываются комментировать сложившуюся ситуацию. Причины госпитализации Дмитрия неизвестны. Информации о возможном заболевании нет, но есть подозрения на инсульт. Известно, что 15 апреля Быков присутствовал на лекции в Екатеринбурге, после чего он планировал провести семинар в столице Башкирии.
Родственники автора отказываются комментировать сложившуюся ситуацию. Причины госпитализации Дмитрия неизвестны. Информации о возможном заболевании нет, но есть подозрения на инсульт. Известно, что 15 апреля Быков присутствовал на лекции в Екатеринбурге, после чего он планировал провести семинар в столице Башкирии.
Происшествия
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:19