Софи Тернер лечилась от депрессии из-за критики со стороны поклонников





Софи Тернер, исполнительница одной из главных ролей сериала «Игры престолов», призналась, что ее душевное здоровье заметно пошатнулось из-за критики в ее адрес. Девушка начала сниматься в сериале, когда ей было 14, и неокрепшая подростковая психика была не готова к славе, которая «свалилась» на нее.К 17-летнему возрасту актриса отметила ухудшение общего эмоционального состояния и даже стала задумываться о том, сделать с собой что-либо. К счастью, родители среагировали быстро и, благодаря своевременному адекватно подобранному лечению, девушка почувствовала себя лучше.На данный момент у актрисы все хорошо. Ее всячески поддерживает ее будущий супруг Джо Джонас. Софи Тернер отмечает, что с таким тылом ей все по плечу.