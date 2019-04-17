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Софи Тернер лечилась от депрессии из-за критики со стороны поклонников

Софи Тернер, звезда телесериала «Игра престолов», тяжело переживала депрессию, в которую ее вогнали негативные отзывы о ее актерском мастерстве. Актрисе пришлось обращаться за профессиональной помощью. Сейчас ее состояние улучшилось.
Софи Тернер лечилась от депрессии из-за критики со стороны поклонников

Софи Тернер, исполнительница одной из главных ролей сериала «Игры престолов», призналась, что ее душевное здоровье заметно пошатнулось из-за критики в ее адрес. Девушка начала сниматься в сериале, когда ей было 14, и неокрепшая подростковая психика была не готова к славе, которая «свалилась» на нее.

К 17-летнему возрасту актриса отметила ухудшение общего эмоционального состояния и даже стала задумываться о том, сделать с собой что-либо. К счастью, родители среагировали быстро и, благодаря своевременному адекватно подобранному лечению, девушка почувствовала себя лучше.
Софи Тернер лечилась от депрессии из-за критики со стороны поклонников

На данный момент у актрисы все хорошо. Ее всячески поддерживает ее будущий супруг Джо Джонас. Софи Тернер отмечает, что с таким тылом ей все по плечу.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:28

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