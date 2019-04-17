Уфа аплодировала танцорам ансамбля Игоря Моисеева
К своему столетию Республика Башкирия получила незабываемый подарок – гастроли государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. И, хотя предыдущий визит прославленного коллектива состоялся всего лишь год назад, на любви зрителей к творчеству артистов это никак не сказалось – все два дня, что моисеевцы выступали в Уфе, зрительские залы Башкирской оперы и ГКЗ «Башкортостан» были полны, а опоздавшим оставалось только надеяться на «лишний билетик».
В антракте каждый стремился первым поделиться своими впечатлениями. Например, студентка Института искусств им.Исмагилова Мария Андреева даже ездила в столицу, чтобы посмотреть выступления любимого ансамбля, и, конечно же, не упустила возможность увидеть их и дома: «На такое можно смотреть вновь и вновь. Это всегда прекрасно!».
Вот уже 82 года ансамбль не снижает высочайшей планки, заданной его основателем, крупнейшим хореографом ХХ века и идеологом народного танца Игорем Моисеевым. За это время репертуар ансамбля вырос до 300 хореографических номеров – от одиночных миниатюр до танцевальных сюит и даже до двухактного балета – спектакля «Tango del Plata». Это первая премьера коллектива, поставленная после ухода Мастера. Постановщиком «Tango del Plata» стала приглашенная из Аргентины хореограф Лаура Роатта, и ей, совместно с артистами балета, удалось создать на сцене настоящую мистерию в ритмах танго.
Зрители рукоплескали стоя, и художественный руководитель коллектива Елена Щербакова по окончании концерта горячо поблагодарила их со сцены. Она также отметила, что и башкирские гастроли, и выступления ансамбля в других городах и странах были бы невозможны без спонсорской помощи и дружеской поддержки Газпромбанка.
- Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева демонстрирует не только традиционное безупречное мастерство, но и стремление к развитию, покорению новых творческих рубежей. Под руководством неутомимой Елены Щербаковой прославленный коллектив в 2018 году осуществил новые постановки, триумфально провел гастроли во многих странах от Италии до Монголии. Мы в «Газпромбанке» с неизменным восхищением наблюдаем за успехами ансамбля и очень гордимся нашим партнерством», - отметила представитель банка Елена Фалькова.
В антракте каждый стремился первым поделиться своими впечатлениями. Например, студентка Института искусств им.Исмагилова Мария Андреева даже ездила в столицу, чтобы посмотреть выступления любимого ансамбля, и, конечно же, не упустила возможность увидеть их и дома: «На такое можно смотреть вновь и вновь. Это всегда прекрасно!».
Вот уже 82 года ансамбль не снижает высочайшей планки, заданной его основателем, крупнейшим хореографом ХХ века и идеологом народного танца Игорем Моисеевым. За это время репертуар ансамбля вырос до 300 хореографических номеров – от одиночных миниатюр до танцевальных сюит и даже до двухактного балета – спектакля «Tango del Plata». Это первая премьера коллектива, поставленная после ухода Мастера. Постановщиком «Tango del Plata» стала приглашенная из Аргентины хореограф Лаура Роатта, и ей, совместно с артистами балета, удалось создать на сцене настоящую мистерию в ритмах танго.
Зрители рукоплескали стоя, и художественный руководитель коллектива Елена Щербакова по окончании концерта горячо поблагодарила их со сцены. Она также отметила, что и башкирские гастроли, и выступления ансамбля в других городах и странах были бы невозможны без спонсорской помощи и дружеской поддержки Газпромбанка.
- Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева демонстрирует не только традиционное безупречное мастерство, но и стремление к развитию, покорению новых творческих рубежей. Под руководством неутомимой Елены Щербаковой прославленный коллектив в 2018 году осуществил новые постановки, триумфально провел гастроли во многих странах от Италии до Монголии. Мы в «Газпромбанке» с неизменным восхищением наблюдаем за успехами ансамбля и очень гордимся нашим партнерством», - отметила представитель банка Елена Фалькова.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 12:06