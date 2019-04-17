Как избежать плоскостопия рассказали специалисты





Некоторые заблуждаются, считая плоскостопие несерьезным заболеванием. В основном это происходит из-за того, что изначально изменение формы стопы не приносит дискомфорт. Однако если запустить развитие болезни, то может потребоваться хирургическое вмешательство.Детское плоскостопие является нормой. Однако запускать его нельзя. Специалисты рекомендуют носить устойчивую обувь, что обеспечивает отсутствие колебаний ноги во время ходьбы. В противном случае связки становятся мягче и риск плоскостопия возрастет. Помогут в правильной постановке ноги ортопедические стельки, которые поддерживают свод и заставят работать суставы. Лучше провести профилактику, чем лечить болезнь.