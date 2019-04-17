Влад Кадони снова «облапал» Ольгу Бузову, прикинувшись ребенком

«А у меня тоже есть пиджачок и вот брючечки у меня тоже есть... А еще шириночка у меня есть... Хлоп-хлоп... », - заявляет ведущий «Дома-2».

В социальных сетях давно ходят слухи о том, что Кадони и Бузову связывает нечто большее, нежели рабочие и дружеские отношения. Влад очень часто появляется в Stories Ольги, на которых в открытую демонстрирует, что ему симпатична его коллега.Более того, Кадони неоднократно носил Бузову на руках, заигрывал с ней и предлагал заняться «волшебством». В свою очередь Ольга всегда отвечает на флирт Влада, но уже несколько раз указывала на то, что ничего не чувствует к бывшему участнику телепрограммы «Битва экстрасенсов».На днях Бузова опубликовала у себя на страничке в Instagram несколько свежих Stories, которые в очередной раз привлекли внимание ее подписчиков. Дело в том, что на коротких видеороликах Кадони опять «лапает» поющую телеведущую.Сначала в кадре появляется Ольга, которая в зеркале демонстрирует фанатам свой новый образ для телешоу «Бородина против Бузовой». Затем к ней присоединяется Влад, который, прикинувшись ребенком, тоже стал показывать на камеру свой новый стиль.После слов о наличие ширинки, Ольга отмечает, что у нее тоже она есть. В итоге Влад предложил коллеге сделать «хлоп-хлоп», на что Бузова ответила согласием.