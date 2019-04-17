Визит Мадонны в 3 раза повысил цены на "Евровидение"





До конкурса остаётся почти месяц времени, но организаторы уже подогревают интерес публики к предстоящему мероприятию. Так, во вторник на пресс-конференции организаторы рассказали о том, какие сюрпризы ожидают зрителей на финале "Евровидения 2019".Самый главный сюрприз – это, конечно, выступление певицы Мадонны, из-за чего цена билетов уже выросла с 400 евро до 1200 евро. Также своими выступлениями порадуют финалисты прошлых лет: Дана Интернешнл, Кончита Вурст, Елена Фурейра и Верка Сердючка. Специальной гостьей будет израильская актриса Галь Гадот."Евровидение 2019" пройдёт под девизом "Мечтай смело!" в Тель-Авиве – столице Израиля. Полуфиналы состоятся 14 мая и 16 мая. Финал запланирован на 18 мая. В этом году на песенном конкурсе будет представлена 41 страна.