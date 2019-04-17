Анастасия Ендальцева разоблачила обман Мондезира Свет-Амура по отношению к Юлии Ефременковой

Анастасия Ендальцева просто таки уверена, что Мондезир Свет-Амур обманул телезрителей. После того, как стало известно об отношениях проектанта с телеведущей Юлией Ефременковой, молодой человек заявлял, что проявлял чувства к звезде еще будучи в отношениях бывшей избранницей Настей Ендальцевой. Однако, по версии девушки, все далеко не так. Экс-проектантка утверждает, что темпераментный мулат действительно был в нее влюблен, ревновал и даже простил девушке измену.Когда Ендальцева ушла за проект, а у Мондезира Свет-Амура начался роман с Розой Максимовой, он также относился к избраннице хорошо, однако отношения закончились. После этого проектант на протяжении месяца звал Ендальцеву обратно на проект "Дом-2", чтобы возобновить общение, а уже потом, после ее окончательного отказа, обратил внимание на телеведущую Юлию Ефременкову.