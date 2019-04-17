Илья Яббаров и Маргарита Ларченко показали свой новый дом на проекте "Спаси свою любовь"

Многим интересно, как Маргарита Ларченко сможет найти общий язык с Ольгой Рапунцель и Сашей Черно, ведь у девушек то и дело возникают конфликты. Марго поклонники считают человеком с тяжелым характером, ведь она тяжело сходится с людьми, а при первой же возможности указывает окружающим на их ошибки. Тем не менее, комнаты в доме оформлены в современном стиле - есть пальмы и большая статуя в виде собаки перед входом, римские шторы, желтые стены и красные диваны.Многие зрители недоумевают, зачем дизайнеры оформили жилье именно так. Ведь ни для кого не секрет, что Илья Яббаров во время ссор иногда крушит мебель, а Саша Черно в порыве гнева способна вырвать пальму из горшка и избить ею своего супруга Иосифа Оганесяна. Вероятно, для решения конфликтов с ребятами и будут находиться психологи, чтобы в нужный момент помочь им взять себя в руки.