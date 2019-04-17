АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты не советуют отпускать домашнюю кошку на улицу во избежание заражения инфекциями
EUR 72.65 USD 64.24
Курс валют на 17.04.2019

Илья Яббаров и Маргарита Ларченко показали свой новый дом на проекте "Спаси свою любовь"

Участники проекта "Дом-2" Илья Яббаров и Маргарита Ларченко вместе с другими популярными проектантами отправились в новый дом в рамках шоу "Спаси свою любовь", где они будут вместе с психологами работать над своими отношениями и готовиться к уходу за Периметр. Звезды реалити поспешили показать, какой интерьер ждал их в новом жилье.
Илья Яббаров и Маргарита Ларченко показали свой новый дом на проекте "Спаси свою любовь"

Многим интересно, как Маргарита Ларченко сможет найти общий язык с Ольгой Рапунцель и Сашей Черно, ведь у девушек то и дело возникают конфликты. Марго поклонники считают человеком с тяжелым характером, ведь она тяжело сходится с людьми, а при первой же возможности указывает окружающим на их ошибки. Тем не менее, комнаты в доме оформлены в современном стиле - есть пальмы и большая статуя в виде собаки перед входом, римские шторы, желтые стены и красные диваны.

Многие зрители недоумевают, зачем дизайнеры оформили жилье именно так. Ведь ни для кого не секрет, что Илья Яббаров во время ссор иногда крушит мебель, а Саша Черно в порыве гнева способна вырвать пальму из горшка и избить ею своего супруга Иосифа Оганесяна. Вероятно, для решения конфликтов с ребятами и будут находиться психологи, чтобы в нужный момент помочь им взять себя в руки.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:42

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Изменение климата вредит
Ученые научились набивать татуировки
Смартфоны Samsung Galaxy A набрали
Эксперты не советуют отпускать домашнюю
Компания Geely представила новый
Названы пять советов для качественной
Звезда «Дома-2» Виктория Боня уверена,
Дмитрий Быков впал в кому в одной из
Дочь Алсу пропускает школу из-за съемок
Ученые нашли способ избавиться от
Экстрасенс Денис Высоцкий сообщил о
Уфа аплодировала танцорам ансамбля
Влад Кадони снова «облапал» Ольгу
Джордж Лукас назвал Джа-Джа Бинкса
Анастасия Ендальцева разоблачила обман
В пылающий Нотр-Дам не вызывали
Илья Яббаров и Маргарита Ларченко
Диетологи рассказали, как похудеть с
Внешность Ольги Бузовой опять обсуждают
Певица Зара получила звание «Самая
Компания «АвтоВАЗ» отзовет модель Lada
Лёша Безус: «Мама Милены мне угрожала»
Intel не будет производить 5G-модемы
Министерство труда обнаружило вредные
Светлана Лобода анонсировала премьеру
Новая участница «Дома-2» Яна Березова
Звезда сериала «Султан моего сердца»
Элла Суханова раскритиковала россиян за
Первую серию последнего сезона «Игры
Алена Савкина опять оставила болеющего
Просмотреть все новости