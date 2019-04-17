Внешность Ольги Бузовой опять обсуждают в Интернете





Не секрет, что внешность Бузовой в Сети обсуждают довольно часто. А все потому, что Ольга по-прежнему во всеуслышание заявляет, что является приверженцем естественной красоты, поэтому напрочь отказалась от пластической хирургии и уколов красоты.По словам Ольги, ее красота является только ее заслугой, ведь она ежедневно делает различные масочки и увлажняет свое лицо дорогостоящими кремами. Впрочем, не все верят в заявления Бузовой.Дело в том, что фолловеры давно обратили внимание на то, что в эфирах «Дома-2» и на снимках в социальных сетях Ольга выглядит совершенно по-разному. В Instagram Бузова то и дело демонстрирует свое стройное тело и практически идеальные черты лица, а вот на телеканале «ТНТ» не может прихвастнуть ни красивым лицом, ни шикарной фигурой.Практически каждый день в социальных сетях появляются коллажи, на которых отчетливо видна разница между фотографиями на официальной страничке Бузовой и кадрами из очередных выпусков реалити-шоу «Дом-2».Читатели предполагают, что в Instagram Ольга выкладывает те снимки, которые изначально хорошенько отредактировала в фотошопе. Также фолловеры отмечают, что практически во всех Stories Бузова использует различные эффекты.