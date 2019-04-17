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Внешность Ольги Бузовой опять обсуждают в Интернете

Внешний вид новоявленной российской исполнительницы Ольги Бузовой в очередной раз принялись обсуждать в социальных сетях. По мнению многочисленных интернет-пользователей, поющая телеведущая в жизни и на фотографиях в Instagram выглядит совершено по-разному.

Внешность Ольги Бузовой опять обсуждают в Интернете

Не секрет, что внешность Бузовой в Сети обсуждают довольно часто. А все потому, что Ольга по-прежнему во всеуслышание заявляет, что является приверженцем естественной красоты, поэтому напрочь отказалась от пластической хирургии и уколов красоты.

По словам Ольги, ее красота является только ее заслугой, ведь она ежедневно делает различные масочки и увлажняет свое лицо дорогостоящими кремами. Впрочем, не все верят в заявления Бузовой.

Внешность Ольги Бузовой опять обсуждают в Интернете

Дело в том, что фолловеры давно обратили внимание на то, что в эфирах «Дома-2» и на снимках в социальных сетях Ольга выглядит совершенно по-разному. В Instagram Бузова то и дело демонстрирует свое стройное тело и практически идеальные черты лица, а вот на телеканале «ТНТ» не может прихвастнуть ни красивым лицом, ни шикарной фигурой.

Практически каждый день в социальных сетях появляются коллажи, на которых отчетливо видна разница между фотографиями на официальной страничке Бузовой и кадрами из очередных выпусков реалити-шоу «Дом-2».

Внешность Ольги Бузовой опять обсуждают в Интернете

Читатели предполагают, что в Instagram Ольга выкладывает те снимки, которые изначально хорошенько отредактировала в фотошопе. Также фолловеры отмечают, что практически во всех Stories Бузова использует различные эффекты.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:33

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