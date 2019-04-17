Смартфоны Samsung Galaxy A набрали большую популярность на мировом рынке
Южнокорейский производитель Samsung Group выпустил обновленную линейку Galaxy A. Данные смартфоны быстро набрали большую популярность на мировом рынке.
Обновленная серия смартфонов Samsung Galaxy A доступна к покупке почти во всех странах. После выхода она быстро стала востребована, в частности в Индии. При создании новой линейки разработчики учитывали потребности китайских и индийских потребителей. Всего за 40 дней было продано более 2 миллионов единиц.
Оборот от продаж составил 500 миллионов долларов. Глава Samsung India Рандживджит Сингх сообщил, что эта цифра является рекордной для любой марки в отрасли. На данный момент компания уверена, что у нее получится получить 4 миллиарда долларов в конце 2019 года от продаж устройств Galaxy A.
Известно, что линейка Samsung Galaxy A была запущена в конце февраля текущего года. Galaxy A10, A30 и A50 первыми попали на мировой рынок. Их особенность в полноэкранном дисплее, большом объеме памяти и хороших камерах.
Также производитель Samsung возлагает большие надежды на бюджетный Galaxy A2 Core. По мнению специалистов, он толкнет людей, которые пользуются кнопочными телефонами, перейти на смартфоны.
Обновленная серия смартфонов Samsung Galaxy A доступна к покупке почти во всех странах. После выхода она быстро стала востребована, в частности в Индии. При создании новой линейки разработчики учитывали потребности китайских и индийских потребителей. Всего за 40 дней было продано более 2 миллионов единиц.
Оборот от продаж составил 500 миллионов долларов. Глава Samsung India Рандживджит Сингх сообщил, что эта цифра является рекордной для любой марки в отрасли. На данный момент компания уверена, что у нее получится получить 4 миллиарда долларов в конце 2019 года от продаж устройств Galaxy A.
Известно, что линейка Samsung Galaxy A была запущена в конце февраля текущего года. Galaxy A10, A30 и A50 первыми попали на мировой рынок. Их особенность в полноэкранном дисплее, большом объеме памяти и хороших камерах.
Также производитель Samsung возлагает большие надежды на бюджетный Galaxy A2 Core. По мнению специалистов, он толкнет людей, которые пользуются кнопочными телефонами, перейти на смартфоны.
Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 12:39