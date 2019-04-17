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Смартфоны Samsung Galaxy A набрали большую популярность на мировом рынке

Южнокорейский производитель Samsung Group выпустил обновленную линейку Galaxy A. Данные смартфоны быстро набрали большую популярность на мировом рынке.
Смартфоны Samsung Galaxy A набрали большую популярность на мировом рынке

Обновленная серия смартфонов Samsung Galaxy A доступна к покупке почти во всех странах. После выхода она быстро стала востребована, в частности в Индии. При создании новой линейки разработчики учитывали потребности китайских и индийских потребителей. Всего за 40 дней было продано более 2 миллионов единиц.

Оборот от продаж составил 500 миллионов долларов. Глава Samsung India Рандживджит Сингх сообщил, что эта цифра является рекордной для любой марки в отрасли. На данный момент компания уверена, что у нее получится получить 4 миллиарда долларов в конце 2019 года от продаж устройств Galaxy A.

Известно, что линейка Samsung Galaxy A была запущена в конце февраля текущего года. Galaxy A10, A30 и A50 первыми попали на мировой рынок. Их особенность в полноэкранном дисплее, большом объеме памяти и хороших камерах.

Также производитель Samsung возлагает большие надежды на бюджетный Galaxy A2 Core. По мнению специалистов, он толкнет людей, которые пользуются кнопочными телефонами, перейти на смартфоны.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 12:39

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