Западные СМИ встревожены ухудшением отношений России и НАТО
Журналисты американского издания TruNews изложили беспокойство ухудшением отношений между Россией и НАТО. Об этом они сообщили в своей статье, которая недавно была опубликована, сообщает "ПолитРос".
СМИ обеспокоены тем, что США "дразнит русского медведя", поскольку любой конфликт между этими странами произведёт к катастрофе всемирного масштаба, которая затронет все страны. Именно поэтому научный сотрудник Фонда стратегических исследований Ива Бое предостерег провоцировать Россию – великое ядерное государство.
Кроме этого в статье сказано, что прекращение сотрудничества РФ с НАТО может говорить о готовности Кремля отвечать на все незаконные действия США. Если ситуация продолжится развиваться в том же русле, повтор холодной войны неизбежен.
СМИ обеспокоены тем, что США "дразнит русского медведя", поскольку любой конфликт между этими странами произведёт к катастрофе всемирного масштаба, которая затронет все страны. Именно поэтому научный сотрудник Фонда стратегических исследований Ива Бое предостерег провоцировать Россию – великое ядерное государство.
Кроме этого в статье сказано, что прекращение сотрудничества РФ с НАТО может говорить о готовности Кремля отвечать на все незаконные действия США. Если ситуация продолжится развиваться в том же русле, повтор холодной войны неизбежен.
В мире
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:24