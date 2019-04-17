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Западные СМИ встревожены ухудшением отношений России и НАТО

Журналисты американского издания TruNews изложили беспокойство ухудшением отношений между Россией и НАТО. Об этом они сообщили в своей статье, которая недавно была опубликована, сообщает "ПолитРос".
Западные СМИ встревожены ухудшением отношений России и НАТО

СМИ обеспокоены тем, что США "дразнит русского медведя", поскольку любой конфликт между этими странами произведёт к катастрофе всемирного масштаба, которая затронет все страны. Именно поэтому научный сотрудник Фонда стратегических исследований Ива Бое предостерег провоцировать Россию – великое ядерное государство.

Кроме этого в статье сказано, что прекращение сотрудничества РФ с НАТО может говорить о готовности Кремля отвечать на все незаконные действия США. Если ситуация продолжится развиваться в том же русле, повтор холодной войны неизбежен.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:24

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