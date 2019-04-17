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Компания Geely представила новый модельный ряд

Компания Geely представила своим потребителям новый модельный ряд. Главной премьерой на Шанхайском автосалоне стал концепт PreFace.

Компания Geely представила новый модельный ряд

В основу седана Geely PreFace вошла модульная архитектура Compact Modular Architecture. При создании кузова данной новинки было решено совместить комфорт с элегантностью. PreFace получил легкосплавные диски и большие крылья. Радиаторная решетка новинки выполнена в виде 5-угольника. Также автомобиль оснащен узкой светодиодной оптикой и безрамочными дверями, которые открываются в противоположные друг от друга стороны, что предоставляет доступ ко всему автосалону. Концепт получил цифровую приборную панель и сенсорный экран, а также отделку из кожи и двухцветных тканей.

Компания Geely представила новый модельный ряд

Также были представлены электрифицированные модели, например, кроссовер Bin Yue с подключаемой PHEV и умеренной MHEV. Они будут продаваться с такими моделями, как минивэн Jiaji и седан Bo Rui GE.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:33

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