Новая участница «Дома-2» Яна Березова специально хотела съесть таракана

«Это так мило... Это что? Кекс, а это? Он сладкий?» - спросила Яна у Никиты.

«А почему бы и нет? Он мне подарил тараканчика, я не могу его не съесть... Так вкусно, Никиточка... Спасибо, Никита», - заявила новенькая участница «Дома-2».

Не секрет, что довольно часто молодые люди, которые впервые попадают под прицел многочисленных видеокамер, время от времени ведут себя довольно глупо и несуразно, что порой даже шокирует поклонников реалити-шоу «Дом-2».Впрочем, зрители телестройки всегда стараются найти новеньким участникам скандально-известного проекта оправдание, ведь каждый из них сам выбирает, как себя вести или как удивлять руководство и фанатов «Дома-2».Вчера в социальных сетях появился анонс свежего выпуска проекта «Остров любви», который выйдет в эфир телеканала «ТНТ» уже сегодня, 17 апреля. На видео запечатлено, как новенькая участница телешоу намеренно пытается скушать таракана, который приготовил ей потенциальный возлюбленный.Нужно сказать, что подобного поступка от Березовой не ожидал никто. Некоторые ее коллеги по съемочной площадке поинтересовались у брюнетки, кушает ли она всегда тараканов, а у кое-кого действия Яны вызвали отвращение.К слову, несмотря на то, что Березова на самом деле лишь попыталась съесть таракана, ведь в итоге она его выплюнула обратно в тарелку, многочисленные телезрители «Дома-2» разнесли поступок новенькой героини телестройки в пух и прах.