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Новая участница «Дома-2» Яна Березова специально хотела съесть таракана

Брюнетка продемонстрировала коллективу телешоу «Остров любви» и всей стране свою безрассудность. По словам Яны Березовой, она специально хотела съесть таракана.

Новая участница «Дома-2» Яна Березова специально хотела съесть таракана

Не секрет, что довольно часто молодые люди, которые впервые попадают под прицел многочисленных видеокамер, время от времени ведут себя довольно глупо и несуразно, что порой даже шокирует поклонников реалити-шоу «Дом-2».

Впрочем, зрители телестройки всегда стараются найти новеньким участникам скандально-известного проекта оправдание, ведь каждый из них сам выбирает, как себя вести или как удивлять руководство и фанатов «Дома-2».

Вчера в социальных сетях появился анонс свежего выпуска проекта «Остров любви», который выйдет в эфир телеканала «ТНТ» уже сегодня, 17 апреля. На видео запечатлено, как новенькая участница телешоу намеренно пытается скушать таракана, который приготовил ей потенциальный возлюбленный.

Новая участница «Дома-2» Яна Березова специально хотела съесть таракана

«Это так мило... Это что? Кекс, а это? Он сладкий?» - спросила Яна у Никиты.

Нужно сказать, что подобного поступка от Березовой не ожидал никто. Некоторые ее коллеги по съемочной площадке поинтересовались у брюнетки, кушает ли она всегда тараканов, а у кое-кого действия Яны вызвали отвращение.

«А почему бы и нет? Он мне подарил тараканчика, я не могу его не съесть... Так вкусно, Никиточка... Спасибо, Никита», - заявила новенькая участница «Дома-2».

К слову, несмотря на то, что Березова на самом деле лишь попыталась съесть таракана, ведь в итоге она его выплюнула обратно в тарелку, многочисленные телезрители «Дома-2» разнесли поступок новенькой героини телестройки в пух и прах.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:08

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