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Элла Суханова раскритиковала россиян за помощь и скорбь по сгоревшему Нотр-Даму

15 апреля весь мир облетела новость о том, что Собор Парижской Богоматери сильно пострадал от пожара. Многие российские знаменитости также выразили скорбь в связи со случившимся, отметив, что им жаль Францию, потерявшую одну из самых ценных достопримечательностей, за что их поспешила раскритиковать экс-участница проекта "Дом-2" Элла Суханова.
Элла Суханова раскритиковала россиян за помощь и скорбь по сгоревшему Нотр-Даму

Бывшая проектантка на своей странице в Instagram также опубликовала новый пост, посвященный сгоревшему Нотр-Даму. Элла Суханова отметила, что скорбить по зданию, находящемуся во Франции, глупо и бессмысленно. Также девушка поинтересовалась, почему россияне не обращают внимание на русские музеи или больных детей и брошенных животных, которым помощь нужна не меньше.

Многие, по мнению бывшей звезды "Дома-2", даже не были в Соборе Парижской Богоматери, однако перешлют часть своих денег на его восстановление, чтобы "поставить себе галочку". Звезда назвала сочувствующих трагедии знаменитостей желающими еще раз привлечь внимание к своей персоне.

Элла Суханова в ироничной форме посоветовала им не помогать брошенным детям и животным, ведь они могут "и траву есть", а главное помочь французам восстановить здание, где многие никогда в жизни и не побывают.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:00

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