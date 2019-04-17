Элла Суханова раскритиковала россиян за помощь и скорбь по сгоревшему Нотр-Даму

Бывшая проектантка на своей странице в Instagram также опубликовала новый пост, посвященный сгоревшему Нотр-Даму. Элла Суханова отметила, что скорбить по зданию, находящемуся во Франции, глупо и бессмысленно. Также девушка поинтересовалась, почему россияне не обращают внимание на русские музеи или больных детей и брошенных животных, которым помощь нужна не меньше.Многие, по мнению бывшей звезды "Дома-2", даже не были в Соборе Парижской Богоматери, однако перешлют часть своих денег на его восстановление, чтобы "поставить себе галочку". Звезда назвала сочувствующих трагедии знаменитостей желающими еще раз привлечь внимание к своей персоне.Элла Суханова в ироничной форме посоветовала им не помогать брошенным детям и животным, ведь они могут "и траву есть", а главное помочь французам восстановить здание, где многие никогда в жизни и не побывают.