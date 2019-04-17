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В пылающий Нотр-Дам не вызывали пожарных на протяжении 23 минут

В пылающий Нотр-Дам не вызывали пожарных около 23 минут. По сообщению Buzzfeed, персонал церкви пытался самостоятельно обнаружить очаг.

В пылающий Нотр-Дам не вызывали пожарных на протяжении 23 минут

Впервые тревога сработала в 18:20, и работники памятника архитектуры начали искать источник огня. Через 23 минуты раздался второй тревожный сигнал, когда очаг возгорания был найден на верхнем этаже исторического здания. После этого была вызвана бригада спасателей.

Легендарный готический собор загорелся в понедельник вечером. Несчастный случай привел к тому, что провалилась крыша здания, рухнул шпиль, а также пострадал интерьер церкви и деревянный каркас. Со стихией спасатели боролись полдня.

Произошедшее шокировало не только французов, но и весь мир. Причины инцидента в настоящий момент устанавливают правоохранители, но, согласно предположительной версии, возгорание случилось из-за реставрационных работ на крыше памятника.



 
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Происшествия
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:45

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