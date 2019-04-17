Названы пять советов для качественной съемки на iPhone





Избавить от размытых кадров из-за трясущихся рук сможет штатив. Сейчас производители предлагают компактные приспособления, помещающиеся в рюкзак. Сделать хорошее селфи на iPhone можно воспользовавшись таймером. Эксперты советуют для получения снимка хорошего качества нажимать вместо кнопки на экране, регулятор громкости.Не рекомендуется делать ни одного фото с выключенным HDR-режимом. Технология включает несколько экспозиций, что позволяет получать на выходе хороший продукт. Часто качество снимка портит вспышка, поэтому ее лучше держать выключенной.Не стоит забывать о правиле золотого сечения, гласящем о необходимости разделения предметов на фото воображаемыми линиями. Согласно этому принципу построения кадра, он должен быть «рассечен» на трети. Еще одна «хитрость» получения качественного фото на iPhone - ведение съемки прямыми руками.