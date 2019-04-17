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Названы пять советов для качественной съемки на iPhone

Пользователи интересуются, как правильно делать качественные фотографии на iPhone. Эксперты дали пять советов, помогающих усовершенствовать владение камерой смартфона.
Названы пять советов для качественной съемки на iPhone

Избавить от размытых кадров из-за трясущихся рук сможет штатив. Сейчас производители предлагают компактные приспособления, помещающиеся в рюкзак. Сделать хорошее селфи на iPhone можно воспользовавшись таймером. Эксперты советуют для получения снимка хорошего качества нажимать вместо кнопки на экране, регулятор громкости.

Не рекомендуется делать ни одного фото с выключенным HDR-режимом. Технология включает несколько экспозиций, что позволяет получать на выходе хороший продукт. Часто качество снимка портит вспышка, поэтому ее лучше держать выключенной.

Не стоит забывать о правиле золотого сечения, гласящем о необходимости разделения предметов на фото воображаемыми линиями. Согласно этому принципу построения кадра, он должен быть «рассечен» на трети. Еще одна «хитрость» получения качественного фото на iPhone - ведение съемки прямыми руками.



 
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Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:26

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