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Дочь Алсу пропускает школу из-за съемок и интервью

Дочь заслуженной артистки РФ Алсу - 10-летняя Микелла Абрамова не стала финалисткой музыкального шоу «Голос. Дети», но до сих пор пропускает школу из-за съемок и интервью. У нее еще есть шанс остаться в телепроекте.
Дочь Алсу пропускает школу из-за съемок и интервью

Недавно Микелла Абрамова завела личную страницу в соцсети Instagram. Теперь она самостоятельно публикует свои снимки и общается с подписчиками. В микроблоге девочка рассказывает о любимых занятиях, достижениях и плотном графике. Несмотря на то, что дочь Алсу выбыла из коллектива Светланы Лободы и не попала в финал музыкального телепроекта «Голос. Дети», у нее осталась возможность стать победительницей, если зрители отдадут за нее свои голоса.

Однако Микелла Абрамова не унывает из-за поражения. В раннем возрасте ей уже удалось познакомиться с жизнью настоящей знаменитости. В одной из социальных сетей девочка написала, что из-за съемок, репетиций и интервью ей иногда приходится прогуливать школу.



 
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ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 12:18

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