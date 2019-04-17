Дочь Алсу пропускает школу из-за съемок и интервью
Дочь заслуженной артистки РФ Алсу - 10-летняя Микелла Абрамова не стала финалисткой музыкального шоу «Голос. Дети», но до сих пор пропускает школу из-за съемок и интервью. У нее еще есть шанс остаться в телепроекте.
Недавно Микелла Абрамова завела личную страницу в соцсети Instagram. Теперь она самостоятельно публикует свои снимки и общается с подписчиками. В микроблоге девочка рассказывает о любимых занятиях, достижениях и плотном графике. Несмотря на то, что дочь Алсу выбыла из коллектива Светланы Лободы и не попала в финал музыкального телепроекта «Голос. Дети», у нее осталась возможность стать победительницей, если зрители отдадут за нее свои голоса.
Однако Микелла Абрамова не унывает из-за поражения. В раннем возрасте ей уже удалось познакомиться с жизнью настоящей знаменитости. В одной из социальных сетей девочка написала, что из-за съемок, репетиций и интервью ей иногда приходится прогуливать школу.
Недавно Микелла Абрамова завела личную страницу в соцсети Instagram. Теперь она самостоятельно публикует свои снимки и общается с подписчиками. В микроблоге девочка рассказывает о любимых занятиях, достижениях и плотном графике. Несмотря на то, что дочь Алсу выбыла из коллектива Светланы Лободы и не попала в финал музыкального телепроекта «Голос. Дети», у нее осталась возможность стать победительницей, если зрители отдадут за нее свои голоса.
Однако Микелла Абрамова не унывает из-за поражения. В раннем возрасте ей уже удалось познакомиться с жизнью настоящей знаменитости. В одной из социальных сетей девочка написала, что из-за съемок, репетиций и интервью ей иногда приходится прогуливать школу.
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 12:18